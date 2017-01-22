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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии журнала Global Finance

19.01.2017 | Финансы и бизнес
Банк ВТБ во второй раз стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России 2017» по версии авторитетного международного журнала Global Finance.
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20.01.2017 | Общество

Популярность Байкальской ППК в Бурятии выросла в 1,6 раза в 2016 году

Популярность «Байкальской пригородной пассажирской компании» в республике…
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20.01.2017 | Общество

Пассажирские перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД увеличились на 5 % в 2016 году

За 12 месяцев 2016 года Восточно-Сибирская железная дорога поездами дальнего следования…
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18.01.2017 | Финансы и бизнес
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске вырос почти в 1,5

Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске вырос почти в 1,5 раза в 2016 году

Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 января 2017 года достиг 9,9 млрд рублей, что на 45% превышает показатель…
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20.01.2017 | Финансы и бизнес

ВТБ выдал 234 кредита предприятиями малого и среднего бизнеса на 31 млрд рублей по «Программе 6,5»

Банк ВТБ по состоянию на 1 января 2017 года заключил по программе льготного кредитования,…
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19.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об усилении экологического просвещения в 2017 году

ВСЖД в рамках Года экологии в России, объявила об усилении экологического просвещения…
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17.01.2017 | Общество
В Усть-Куте при поддержке ИНК решено установить бюст Героя России Андрея

В Усть-Куте при поддержке ИНК решено установить бюст Героя России Андрея Шерстянникова

Иркутская нефтяная компания выделила средства на изготовление и установку бюста Героя России Андрея Шерстянникова в средней школе № 6 Усть-Кута,…
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19.01.2017 | Финансы и бизнес

Банк ВТБ зафиксировал рост сделок с валютой на 15% по итогам 2016 года

Банк ВТБ в Иркутске зафиксировал увеличение объема сделок с валютой по поручениям…
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18.01.2017 | Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»

На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической…
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16.01.2017 | Общество
Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016

Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016 году

На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами сети Wi-Fi воспользовались более 50 тыс. человек.
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16.01.2017 | Спорт

Турнир по волейболу среди школьниц на призы ИНК выиграла сборная Иркутска

Сборная Иркутска выиграла традиционный одиннадцатый по счету открытый Новогодний…
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13.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания четырех пригородных поездов до 20 апреля 2017 года

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 15 января по 20 апреля…
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11.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов из Иркутска в

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов из Иркутска в Черемхово

ВСЖД объявила об изменении с 15 января расписания пригородных поездов из Иркутска-Пассажирский в Черемхово и обратно в связи с назначением…
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13.01.2017 | Общество

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге выросла на 20% в декабре 2016 года

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в декабре 2016 года достигла 5,8…
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09.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов в Тулун и Черемхово

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006 с 15 января…
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21.12.2016 | Общество
РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским…
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29.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила о новых тарифах на проезд в пригородных поездах с 1 января 2017 года

ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых…
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27.12.2016 | Общество

На ВСЖД прошла новогодняя акция на знание автомобилистами правил ДТП

Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка…
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20.12.2016 | Общество
Проводники ВСЖД заняли третье место в профессиональном конкурсе ОАО «РЖД»

Проводники ВСЖД заняли третье место в профессиональном конкурсе ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» подвело итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди проводников, третье место в котором заняли работники…
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26.12.2016 | Происшествия

В районе станции Тайшет при столкновении иномарки и грузового поезда никто не пострадал

Сегодня, 26 декабря, в 10.15 в районе локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской…
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22.12.2016 | Общество

ИНК решила выступить спонсором первенства мира по хоккею с мячом среди девушек

Иркутская нефтяная компания решила выступить спонсором первенства мира по хоккею…
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16.12.2016 | Общество
ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке

ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который…
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22.12.2016 | Общество

Мэр Иркутска вручил ИНК благодарственное письмо за благоустройство сквера «Купеческий»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил Иркутской нефтяной компании благодарственное…
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22.12.2016 | Общество

ИНК и JOGMEC подписали Меморандум о совместной реализации проектов в геологоразведке

Иркутская нефтяная компания объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании…
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13.12.2016 | Актуально
ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности

ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Иркутская нефтяная компания поднялась с 14 на 11 место в третьем ежегодном рейтинге экологической ответственности, в который входят 21 нефтегазовая…
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22.12.2016 | Общество

ВСЖД открыла новый вокзал на станции Заиграево

Сегодня, 22 декабря, на станции Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги…
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21.12.2016 | Общество

На предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» из Иркутска в Улан-Удэ раскуплены почти все билеты

Начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Иркутск…
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12.12.2016 | Общество
ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единый клиентский центр с начала

ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единый клиентский центр с начала 2016 года

ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единые клиентские центры магистрали за 11 месяцев 2016 года.
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20.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила об изменении движения 31 декабря пригородных поездов Вихоревка – Новобратск

ВСЖД заявила о внесении разовых изменений 31 декабря 2016 года в график движения…
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20.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила о временном закрытии переезда в Култуке 22 декабря

ВСЖД объявила о временном закрытии с 15.00 до 18.00 22 декабря переезда в поселке Култук…
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09.12.2016 | Финансы и бизнес
ВТБ ознакомил акционеров банка в Иркутске с результатами деятельности

ВТБ ознакомил акционеров банка в Иркутске с результатами деятельности финансовой группы

8 декабря в Иркутске представители банка ВТБ провели семинар для акционеров группы ВТБ, во время которого рассказали об изменениях акционерного…
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Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
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