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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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На ВСЖД в три раза выросла востребованность услуг Центра содействия мобильности в 2016 году

29.12.2016 | Общество
На ВСЖД в три раза выросла востребованность услуг Центра содействия
На 21-м вокзале Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами Центра содействия мобильности, запущенного для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, воспользовались порядка 750 человек, что в три раза превышает показатели 2015 года.
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09.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов в Тулун и Черемхово

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006 с 15 января…
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29.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила о новых тарифах на проезд в пригородных поездах с 1 января 2017 года

ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых…
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21.12.2016 | Общество
РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским…
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27.12.2016 | Общество

На ВСЖД прошла новогодняя акция на знание автомобилистами правил ДТП

Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка…
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26.12.2016 | Происшествия

В районе станции Тайшет при столкновении иномарки и грузового поезда никто не пострадал

Сегодня, 26 декабря, в 10.15 в районе локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской…
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20.12.2016 | Общество
Проводники ВСЖД заняли третье место в профессиональном конкурсе ОАО «РЖД»

Проводники ВСЖД заняли третье место в профессиональном конкурсе ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» подвело итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди проводников, третье место в котором заняли работники…
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22.12.2016 | Общество

ИНК решила выступить спонсором первенства мира по хоккею с мячом среди девушек

Иркутская нефтяная компания решила выступить спонсором первенства мира по хоккею…
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22.12.2016 | Общество

Мэр Иркутска вручил ИНК благодарственное письмо за благоустройство сквера «Купеческий»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил Иркутской нефтяной компании благодарственное…
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16.12.2016 | Общество
ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке

ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который…
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22.12.2016 | Общество

ИНК и JOGMEC подписали Меморандум о совместной реализации проектов в геологоразведке

Иркутская нефтяная компания объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании…
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22.12.2016 | Общество

ВСЖД открыла новый вокзал на станции Заиграево

Сегодня, 22 декабря, на станции Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги…
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13.12.2016 | Актуально
ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности

ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Иркутская нефтяная компания поднялась с 14 на 11 место в третьем ежегодном рейтинге экологической ответственности, в который входят 21 нефтегазовая…
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21.12.2016 | Общество

На предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» из Иркутска в Улан-Удэ раскуплены почти все билеты

Начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Иркутск…
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20.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила об изменении движения 31 декабря пригородных поездов Вихоревка – Новобратск

ВСЖД заявила о внесении разовых изменений 31 декабря 2016 года в график движения…
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12.12.2016 | Общество
ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единый клиентский центр с начала

ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единый клиентский центр с начала 2016 года

ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единые клиентские центры магистрали за 11 месяцев 2016 года.
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20.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила о временном закрытии переезда в Култуке 22 декабря

ВСЖД объявила о временном закрытии с 15.00 до 18.00 22 декабря переезда в поселке Култук…
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16.12.2016 | Общество

Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли почти на четверть в 2016 году

На Восточно-Сибирской железной дороге за 11 месяцев 2016 года через интернет продано…
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09.12.2016 | Финансы и бизнес
ВТБ ознакомил акционеров банка в Иркутске с результатами деятельности

ВТБ ознакомил акционеров банка в Иркутске с результатами деятельности финансовой группы

8 декабря в Иркутске представители банка ВТБ провели семинар для акционеров группы ВТБ, во время которого рассказали об изменениях акционерного…
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15.12.2016 | Общество

ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма граждан на станции Чуна

Накануне, 14 декабря ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма на станции…
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15.12.2016 | Общество

Молодые активисты ВСЖД намерены провести экологические акции в 2017 году

Совет молодежи ВСЖД намерен провести в 2017 году, в Год экологии серию экологических…
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08.12.2016 | Общество
Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали выросла на 11% в ноябре 2016 года

Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали выросла на 11% в ноябре 2016 года

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в ноябре 2016 года достигла 5 млн 475 тыс. тонн, что на 11% выше чем за аналогичный месяц прошлого года.
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15.12.2016 | Общество

ВСЖД заявила о перевозке 20 тыс тонн дополнительных грузов с альтернативных видов транспорта

Открытие Центра управления перевозками на восточном полигоне позволило ВСЖД…
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15.12.2016 | Общество

Байкальская ППК объявила о запуске в 2017 году пригородного поезда Тайшет-Саранчет

Байкальская пригородная пассажирская компания объявила о запуске со 2 января…
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07.12.2016 | Актуально
На Восточно-Сибирской магистрали запланировано отремонтировать 501,2 км пути в

На Восточно-Сибирской магистрали запланировано отремонтировать 501,2 км пути в 2017 году

На Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году запланировано отремонтировать 501,2 км пути, что соответствует объемам аналогичных работ текущего…
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14.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания поезда Иркутск-Сортировочный - Глубокая с 15 декабря

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания движения…
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14.12.2016 | Актуально

Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами

Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря…
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02.12.2016 | Общество
Железнодорожники прошли экспресс-анализ на ВИЧ и сдали кровь в «День донора»

Железнодорожники прошли экспресс-анализ на ВИЧ и сдали кровь в «День донора»

На Восточно-Сибирской железной дороге в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошел «День донора», в рамках которого несколько сотен…
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14.12.2016 | Общество

«РЖД Бонус» признана лучшей клиентской программой в транспортном сервисе

Программа лояльности «РЖД Бонус», учрежденная холдингом «РЖД», стала победителем…
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09.12.2016 | Финансы и бизнес

ВТБ выдал кредит «Иркутскому масложиркомбинату» в размере 300 млн рублей

ВТБ выдал кредит «Иркутскому масложиркомбинату», входящему в группу предприятий…
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28.11.2016 | Общество
ИНК намерена внедрить лучшие из представленных молодыми специалистами проектов

ИНК намерена внедрить лучшие из представленных молодыми специалистами проектов

Иркутская нефтяная компания намерена внедрить лучшие проекты, которые были представлены на первой научно-технической конференции молодых…
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Актуально

Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами
Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря масштабный проект по переоснащению и реорганизации музыкальных классов в городских и сельских среднеобразовательных школах.
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