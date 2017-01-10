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10.01.2017 г. 04:12
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29.12.2016 | Общество
На 21-м вокзале Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами Центра содействия мобильности, запущенного для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, воспользовались порядка 750 человек, что в три раза превышает показатели 2015 года.
09.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006 с 15 января…
29.12.2016 | Общество
ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых…
21.12.2016 | Общество
Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским…
27.12.2016 | Общество
Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка…
26.12.2016 | Происшествия
Сегодня, 26 декабря, в 10.15 в районе локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской…
ОАО «РЖД» подвело итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди проводников, третье место в котором заняли работники…
Иркутская нефтяная компания решила выступить спонсором первенства мира по хоккею…
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил Иркутской нефтяной компании благодарственное…
16.12.2016 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который…
Иркутская нефтяная компания объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании…
Сегодня, 22 декабря, на станции Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги…
13.12.2016 | Актуально
ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Иркутская нефтяная компания поднялась с 14 на 11 место в третьем ежегодном рейтинге экологической ответственности, в который входят 21 нефтегазовая…
21.12.2016 | Общество
На предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» из Иркутска в Улан-Удэ раскуплены почти все билеты
Начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Иркутск…
ВСЖД заявила о внесении разовых изменений 31 декабря 2016 года в график движения…
12.12.2016 | Общество
ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единые клиентские центры магистрали за 11 месяцев 2016 года.
ВСЖД объявила о временном закрытии с 15.00 до 18.00 22 декабря переезда в поселке Култук…
16.12.2016 | Общество
На Восточно-Сибирской железной дороге за 11 месяцев 2016 года через интернет продано…
09.12.2016 | Финансы и бизнес
8 декабря в Иркутске представители банка ВТБ провели семинар для акционеров группы ВТБ, во время которого рассказали об изменениях акционерного…
Накануне, 14 декабря ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма на станции…
Совет молодежи ВСЖД намерен провести в 2017 году, в Год экологии серию экологических…
08.12.2016 | Общество
Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в ноябре 2016 года достигла 5 млн 475 тыс. тонн, что на 11% выше чем за аналогичный месяц прошлого года.
Открытие Центра управления перевозками на восточном полигоне позволило ВСЖД…
Байкальская пригородная пассажирская компания объявила о запуске со 2 января…
07.12.2016 | Актуально
На Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году запланировано отремонтировать 501,2 км пути, что соответствует объемам аналогичных работ текущего…
14.12.2016 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания движения…
14.12.2016 | Актуально
Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря…
02.12.2016 | Общество
На Восточно-Сибирской железной дороге в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошел «День донора», в рамках которого несколько сотен…
14.12.2016 | Общество
Программа лояльности «РЖД Бонус», учрежденная холдингом «РЖД», стала победителем…
09.12.2016 | Финансы и бизнес
ВТБ выдал кредит «Иркутскому масложиркомбинату», входящему в группу предприятий…
28.11.2016 | Общество
Иркутская нефтяная компания намерена внедрить лучшие проекты, которые были представлены на первой научно-технической конференции молодых…
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