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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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В Иркутске объявлено о проведении медиафорума «Иркутский меридиан»

30.01.2017 | Общество
В Иркутске объявлено о проведении медиафорума «Иркутский меридиан»
Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, администрация Иркутска и Региональная общественная организация Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» объявили о проведении в Иркутске в апреле 2017 года медиафорума «Иркутский меридиан».
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30.01.2017 | Общество

На ВСЖД стартовал агитационный поезд для абитуриентов Иркутской области

На ВСЖД стартовал ежегодный агитационный поезд для абитуриентов Иркутской области,…
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30.01.2017 | Общество

ВСЖД запустила в эксплуатацию первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7

ВСЖД запустила в эксплуатацию первый магистральный грузовой электровоз переменного…
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01.02.2017 | Финансы и бизнес
Объем внешнеторговых операций корпоративных клиентов ВТБ вырос на 6% в 2016

Объем внешнеторговых операций корпоративных клиентов ВТБ вырос на 6% в 2016 году

Объем внешнеторговых операций, проведенных банком ВТБ в Иркутске по поручениям корпоративных клиентов, в 2016 году составил 7,6 млрд рублей, что…
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27.01.2017 | Общество

Более 4 тыс. пассажиров перевезено новым дневным поездом Иркутск — Улан-Удэ за месяц

На Восточно-Сибирской железной дороге подведены итоги работы нового дневного…
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26.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила о закрытии железнодорожного переезда в Култуке 30 января

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии с 10.00 до 13.0030 января 2017…
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31.01.2017 | Финансы и бизнес
ВСЖД получила 33 млн рублей эффекта от рационализаторской деятельности в 2016

ВСЖД получила 33 млн рублей эффекта от рационализаторской деятельности в 2016 году

ВСЖД в результате рационализаторской деятельности, в которую было вовлечено 1750 работников магистрали, получило экономический эффект в размере…
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26.01.2017 | Финансы и бизнес

ВТБ в Иркутске предоставил корпоративным клиентам гарантии на 1,25 млрд рублей в 2016 году

ВТБ в Иркутске в 2016 году предоставил корпоративным клиентам 133 банковские гарантии…
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25.01.2017 | Финансы и бизнес

ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5% годовых

Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с министерством…
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27.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила о закрытии переезда на станции Китой-Комбинатская 30 января

ВСЖД объявила о закрытии переезда на станции Китой-Комбинатская 30 января

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии железнодорожного переезда на станции Китой-Комбинатская 30 января 2017 года с 13.00 до 15.00.
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24.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила о временно изменении расписания электрички Нижнеудинск – Тулун

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о временном изменении расписания…
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24.01.2017 | Общество

ВСЖД намерена направить 5,5 млн рублей на ремонт пяти железнодорожных переездов

Восточно-Сибирская железная дорога намерена в 2017 году направить 5,5 млн рублей…
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26.01.2017 | Финансы и бизнес
Отчисления ВСЖД в бюджет и внебюджетные фонды РФ выросли на 8,7% в 2016 году

Отчисления ВСЖД в бюджет и внебюджетные фонды РФ выросли на 8,7% в 2016 году

Структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за 2016…
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20.01.2017 | Общество

Популярность Байкальской ППК в Бурятии выросла в 1,6 раза в 2016 году

Популярность «Байкальской пригородной пассажирской компании» в республике…
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20.01.2017 | Общество

Пассажирские перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД увеличились на 5 % в 2016 году

За 12 месяцев 2016 года Восточно-Сибирская железная дорога поездами дальнего следования…
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25.01.2017 | Общество
На ВСЖД зафиксировали рост популярности электронных билетов на 40% в 2016 году

На ВСЖД зафиксировали рост популярности электронных билетов на 40% в 2016 году

На Восточно-Сибирской железной дороге в 2016 году через интернет оформили свыше 593 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 41,2% выше,…
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20.01.2017 | Финансы и бизнес

ВТБ выдал 234 кредита предприятиями малого и среднего бизнеса на 31 млрд рублей по «Программе 6,5»

Банк ВТБ по состоянию на 1 января 2017 года заключил по программе льготного кредитования,…
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19.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об усилении экологического просвещения в 2017 году

ВСЖД в рамках Года экологии в России, объявила об усилении экологического просвещения…
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24.01.2017 | Финансы и бизнес
ВТБ предоставил 30 льготных кредитов в размере 7,45 млрд рублей малому

ВТБ предоставил 30 льготных кредитов в размере 7,45 млрд рублей малому бизнесу в СФО

ВТБ в Сибирском федеральном округе заключил 30 льготных кредитных соглашений с компаниям малого бизнеса на сумму 7,45 млрд рублей, что составило…
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19.01.2017 | Финансы и бизнес

Банк ВТБ зафиксировал рост сделок с валютой на 15% по итогам 2016 года

Банк ВТБ в Иркутске зафиксировал увеличение объема сделок с валютой по поручениям…
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18.01.2017 | Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»

На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической…
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18.01.2017 | Финансы и бизнес
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске вырос почти в 1,5

Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске вырос почти в 1,5 раза в 2016 году

Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 января 2017 года достиг 9,9 млрд рублей, что на 45% превышает показатель…
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16.01.2017 | Спорт

Турнир по волейболу среди школьниц на призы ИНК выиграла сборная Иркутска

Сборная Иркутска выиграла традиционный одиннадцатый по счету открытый Новогодний…
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13.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания четырех пригородных поездов до 20 апреля 2017 года

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 15 января по 20 апреля…
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17.01.2017 | Общество
В Усть-Куте при поддержке ИНК решено установить бюст Героя России Андрея

В Усть-Куте при поддержке ИНК решено установить бюст Героя России Андрея Шерстянникова

Иркутская нефтяная компания выделила средства на изготовление и установку бюста Героя России Андрея Шерстянникова в средней школе № 6 Усть-Кута,…
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13.01.2017 | Общество

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге выросла на 20% в декабре 2016 года

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в декабре 2016 года достигла 5,8…
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09.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов в Тулун и Черемхово

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006 с 15 января…
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16.01.2017 | Общество
Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016

Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016 году

На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами сети Wi-Fi воспользовались более 50 тыс. человек.
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29.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила о новых тарифах на проезд в пригородных поездах с 1 января 2017 года

ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых…
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27.12.2016 | Общество

На ВСЖД прошла новогодняя акция на знание автомобилистами правил ДТП

Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка…
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11.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов из Иркутска в

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов из Иркутска в Черемхово

ВСЖД объявила об изменении с 15 января расписания пригородных поездов из Иркутска-Пассажирский в Черемхово и обратно в связи с назначением…
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Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
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