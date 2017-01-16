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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ИНК увеличила добычу углеводородного сырья на 39% в 2016 году

16.01.2017 | Общество
ИНК увеличила добычу углеводородного сырья на 39% в 2016 году
Иркутская нефтяная компания в 2016 году добыла на своих месторождениях 7,8 млн тонн углеводородного сырья, что на 39% больше чем в аналогичный период 2015 года.
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16.01.2017 | Спорт

Турнир по волейболу среди школьниц на призы ИНК выиграла сборная Иркутска

Сборная Иркутска выиграла традиционный одиннадцатый по счету открытый Новогодний…
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13.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания четырех пригородных поездов до 20 апреля 2017 года

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 15 января по 20 апреля…
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16.01.2017 | Общество
Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016

Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016 году

На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами сети Wi-Fi воспользовались более 50 тыс. человек.
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13.01.2017 | Общество

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге выросла на 20% в декабре 2016 года

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в декабре 2016 года достигла 5,8…
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09.01.2017 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов в Тулун и Черемхово

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006 с 15 января…
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11.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов из Иркутска в

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов из Иркутска в Черемхово

ВСЖД объявила об изменении с 15 января расписания пригородных поездов из Иркутска-Пассажирский в Черемхово и обратно в связи с назначением…
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29.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила о новых тарифах на проезд в пригородных поездах с 1 января 2017 года

ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых…
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27.12.2016 | Общество

На ВСЖД прошла новогодняя акция на знание автомобилистами правил ДТП

Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка…
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21.12.2016 | Общество
РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским…
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26.12.2016 | Происшествия

В районе станции Тайшет при столкновении иномарки и грузового поезда никто не пострадал

Сегодня, 26 декабря, в 10.15 в районе локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской…
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22.12.2016 | Общество

ИНК решила выступить спонсором первенства мира по хоккею с мячом среди девушек

Иркутская нефтяная компания решила выступить спонсором первенства мира по хоккею…
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20.12.2016 | Общество
Проводники ВСЖД заняли третье место в профессиональном конкурсе ОАО «РЖД»

Проводники ВСЖД заняли третье место в профессиональном конкурсе ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» подвело итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди проводников, третье место в котором заняли работники…
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22.12.2016 | Общество

Мэр Иркутска вручил ИНК благодарственное письмо за благоустройство сквера «Купеческий»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил Иркутской нефтяной компании благодарственное…
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22.12.2016 | Общество

ИНК и JOGMEC подписали Меморандум о совместной реализации проектов в геологоразведке

Иркутская нефтяная компания объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании…
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16.12.2016 | Общество
ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке

ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который…
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22.12.2016 | Общество

ВСЖД открыла новый вокзал на станции Заиграево

Сегодня, 22 декабря, на станции Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги…
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21.12.2016 | Общество

На предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» из Иркутска в Улан-Удэ раскуплены почти все билеты

Начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Иркутск…
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13.12.2016 | Актуально
ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности

ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Иркутская нефтяная компания поднялась с 14 на 11 место в третьем ежегодном рейтинге экологической ответственности, в который входят 21 нефтегазовая…
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20.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила об изменении движения 31 декабря пригородных поездов Вихоревка – Новобратск

ВСЖД заявила о внесении разовых изменений 31 декабря 2016 года в график движения…
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20.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила о временном закрытии переезда в Култуке 22 декабря

ВСЖД объявила о временном закрытии с 15.00 до 18.00 22 декабря переезда в поселке Култук…
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12.12.2016 | Общество
ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единый клиентский центр с начала

ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единый клиентский центр с начала 2016 года

ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единые клиентские центры магистрали за 11 месяцев 2016 года.
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16.12.2016 | Общество

Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли почти на четверть в 2016 году

На Восточно-Сибирской железной дороге за 11 месяцев 2016 года через интернет продано…
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15.12.2016 | Общество

ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма граждан на станции Чуна

Накануне, 14 декабря ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма на станции…
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09.12.2016 | Финансы и бизнес
ВТБ ознакомил акционеров банка в Иркутске с результатами деятельности

ВТБ ознакомил акционеров банка в Иркутске с результатами деятельности финансовой группы

8 декабря в Иркутске представители банка ВТБ провели семинар для акционеров группы ВТБ, во время которого рассказали об изменениях акционерного…
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15.12.2016 | Общество

Молодые активисты ВСЖД намерены провести экологические акции в 2017 году

Совет молодежи ВСЖД намерен провести в 2017 году, в Год экологии серию экологических…
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15.12.2016 | Общество

ВСЖД заявила о перевозке 20 тыс тонн дополнительных грузов с альтернативных видов транспорта

Открытие Центра управления перевозками на восточном полигоне позволило ВСЖД…
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08.12.2016 | Общество
Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали выросла на 11% в ноябре 2016 года

Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали выросла на 11% в ноябре 2016 года

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в ноябре 2016 года достигла 5 млн 475 тыс. тонн, что на 11% выше чем за аналогичный месяц прошлого года.
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15.12.2016 | Общество

Байкальская ППК объявила о запуске в 2017 году пригородного поезда Тайшет-Саранчет

Байкальская пригородная пассажирская компания объявила о запуске со 2 января…
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14.12.2016 | Общество

ВСЖД объявила об изменении расписания поезда Иркутск-Сортировочный - Глубокая с 15 декабря

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания движения…
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07.12.2016 | Актуально
На Восточно-Сибирской магистрали запланировано отремонтировать 501,2 км пути в

На Восточно-Сибирской магистрали запланировано отремонтировать 501,2 км пути в 2017 году

На Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году запланировано отремонтировать 501,2 км пути, что соответствует объемам аналогичных работ текущего…
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Актуально

Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами
Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря масштабный проект по переоснащению и реорганизации музыкальных классов в городских и сельских среднеобразовательных школах.
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