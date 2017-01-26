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26.01.2017 г. 19:27
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Министерство труда и занятости Иркутской области утвердило перечень из 119 наиболее востребованных на рынке рабочих специальностей, бесплатное обучение которым можно пройти на краткосрочных курсах в центрах занятости населения.
26.01.2017 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии с 10.00 до 13.0030 января 2017…
26.01.2017 | Финансы и бизнес
ВТБ в Иркутске в 2016 году предоставил корпоративным клиентам 133 банковские гарантии…
25.01.2017 | Общество
На Восточно-Сибирской железной дороге в 2016 году через интернет оформили свыше 593 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 41,2% выше,…
25.01.2017 | Финансы и бизнес
Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с министерством…
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о временном изменении расписания…
24.01.2017 | Финансы и бизнес
ВТБ в Сибирском федеральном округе заключил 30 льготных кредитных соглашений с компаниям малого бизнеса на сумму 7,45 млрд рублей, что составило…
Восточно-Сибирская железная дорога намерена в 2017 году направить 5,5 млн рублей…
20.01.2017 | Общество
Популярность «Байкальской пригородной пассажирской компании» в республике…
18.01.2017 | Финансы и бизнес
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 января 2017 года достиг 9,9 млрд рублей, что на 45% превышает показатель…
20.01.2017 | Общество
За 12 месяцев 2016 года Восточно-Сибирская железная дорога поездами дальнего следования…
20.01.2017 | Финансы и бизнес
Банк ВТБ по состоянию на 1 января 2017 года заключил по программе льготного кредитования,…
17.01.2017 | Общество
Иркутская нефтяная компания выделила средства на изготовление и установку бюста Героя России Андрея Шерстянникова в средней школе № 6 Усть-Кута,…
19.01.2017 | Общество
ВСЖД в рамках Года экологии в России, объявила об усилении экологического просвещения…
19.01.2017 | Финансы и бизнес
Банк ВТБ в Иркутске зафиксировал увеличение объема сделок с валютой по поручениям…
16.01.2017 | Общество
На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами сети Wi-Fi воспользовались более 50 тыс. человек.
18.01.2017 | Актуально
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической…
16.01.2017 | Спорт
Сборная Иркутска выиграла традиционный одиннадцатый по счету открытый Новогодний…
11.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении с 15 января расписания пригородных поездов из Иркутска-Пассажирский в Черемхово и обратно в связи с назначением…
13.01.2017 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 15 января по 20 апреля…
13.01.2017 | Общество
Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в декабре 2016 года достигла 5,8…
21.12.2016 | Общество
Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским…
09.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006 с 15 января…
29.12.2016 | Общество
ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых…
20.12.2016 | Общество
ОАО «РЖД» подвело итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди проводников, третье место в котором заняли работники…
27.12.2016 | Общество
Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка…
26.12.2016 | Происшествия
Сегодня, 26 декабря, в 10.15 в районе локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской…
16.12.2016 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который…
22.12.2016 | Общество
Иркутская нефтяная компания решила выступить спонсором первенства мира по хоккею…
22.12.2016 | Общество
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил Иркутской нефтяной компании благодарственное…
13.12.2016 | Актуально
ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Иркутская нефтяная компания поднялась с 14 на 11 место в третьем ежегодном рейтинге экологической ответственности, в который входят 21 нефтегазовая…
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