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16.01.2017 г. 23:29
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16.01.2017 | Общество
Иркутская нефтяная компания в 2016 году добыла на своих месторождениях 7,8 млн тонн углеводородного сырья, что на 39% больше чем в аналогичный период 2015 года.
16.01.2017 | Спорт
Сборная Иркутска выиграла традиционный одиннадцатый по счету открытый Новогодний…
13.01.2017 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 15 января по 20 апреля…
16.01.2017 | Общество
На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами сети Wi-Fi воспользовались более 50 тыс. человек.
13.01.2017 | Общество
Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в декабре 2016 года достигла 5,8…
09.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006 с 15 января…
11.01.2017 | Общество
ВСЖД объявила об изменении с 15 января расписания пригородных поездов из Иркутска-Пассажирский в Черемхово и обратно в связи с назначением…
29.12.2016 | Общество
ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых…
27.12.2016 | Общество
Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка…
21.12.2016 | Общество
Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским…
26.12.2016 | Происшествия
Сегодня, 26 декабря, в 10.15 в районе локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской…
Иркутская нефтяная компания решила выступить спонсором первенства мира по хоккею…
ОАО «РЖД» подвело итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди проводников, третье место в котором заняли работники…
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил Иркутской нефтяной компании благодарственное…
Иркутская нефтяная компания объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании…
16.12.2016 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который…
Сегодня, 22 декабря, на станции Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги…
21.12.2016 | Общество
На предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» из Иркутска в Улан-Удэ раскуплены почти все билеты
Начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Иркутск…
13.12.2016 | Актуально
ИНК поднялась с 14 на 11 место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Иркутская нефтяная компания поднялась с 14 на 11 место в третьем ежегодном рейтинге экологической ответственности, в который входят 21 нефтегазовая…
ВСЖД заявила о внесении разовых изменений 31 декабря 2016 года в график движения…
ВСЖД объявила о временном закрытии с 15.00 до 18.00 22 декабря переезда в поселке Култук…
12.12.2016 | Общество
ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единые клиентские центры магистрали за 11 месяцев 2016 года.
16.12.2016 | Общество
На Восточно-Сибирской железной дороге за 11 месяцев 2016 года через интернет продано…
Накануне, 14 декабря ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма на станции…
09.12.2016 | Финансы и бизнес
8 декабря в Иркутске представители банка ВТБ провели семинар для акционеров группы ВТБ, во время которого рассказали об изменениях акционерного…
Совет молодежи ВСЖД намерен провести в 2017 году, в Год экологии серию экологических…
Открытие Центра управления перевозками на восточном полигоне позволило ВСЖД…
08.12.2016 | Общество
Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в ноябре 2016 года достигла 5 млн 475 тыс. тонн, что на 11% выше чем за аналогичный месяц прошлого года.
Байкальская пригородная пассажирская компания объявила о запуске со 2 января…
14.12.2016 | Общество
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания движения…
07.12.2016 | Актуально
На Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году запланировано отремонтировать 501,2 км пути, что соответствует объемам аналогичных работ текущего…
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