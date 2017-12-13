Погрузка на ВСЖД за одиннадцать месяцев выросла на 2,6% Фото: IrkutskMedia По итогам работы в январе-ноябре 2017 года показатель погрузки достиг 59,2 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 2,6%. По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 39,3%, цветных металлов – на 12,5%, железной руды – на 5,4%, каменного угля – на 4,6%, бумаги – на 2,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 1,9%, промышленного сырья – на 1,8%.



Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась – на 18,9%, а нефтяных грузов – на 2,8%.



Грузооборот за 11 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 231,2 млрд ткм.



В ноябре на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,5 млн тонн различных грузов, что соизмеримо с показателем ноября прошлого года. На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

