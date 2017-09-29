Мыльные пузыри Григория Резникова

Совместимы ли депутатский мандат и амбициозные прожекты иркутского предпринимателя?

Три года назад в Иркутской городской думе появился судимый депутат. Точнее – депутат сразу с двумя судимостями. Первая – за незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 1, ч. 3 п «в» ст. 228 УК РФ). Вторая – за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

За «красной линией»

С такой колоритной биографией Григорию Резникову было нелегко обеспечить себе народное признание. Но он справился – благодаря грандиозной рекламе, щедрым посулам и рекордному количеству досрочно проголосовавших на округе № 6, куда входят Батарейная и окраина Ново-Ленино.

К сожалению, предвыборные обещания Григория Резникова не пошли дальше его листовок. Детский спорткомплекс и даже водокачка так и не появились на Батарейной. Единственное же в поселке отделение «Сбербанка» закрыли – вопреки уверенным утверждениям тогда еще кандидата Григория Резникова, что ему «удалось убедить руководство банка не закрывать кассы на Батарейной».

Но если Григорий Игоревич пару лет не напоминал о себе своим избирателям, это вовсе не значит, что он ничего не делал. Делал, и очень много – только для себя. И депутатский мандат ему в этом помогал. Ведь земельные участки выкупать на аукционе на равных со всеми основаниями – затратное дело, гораздо выгоднее оформлять их, используя мандат депутата.

Перед размахом Григория Резникова скромно никнут его коллеги. Ведь в их умении материализовывать депутатский значок недостает ловкости, куража и беспринципности. Но обо всем по порядку.

Начнем с того, что торгово-сервисные центры в свое время возводились Резниковым без разрешения на строительство. Еще в мае 2009 года он заключил с КУМИ г. Иркутска договор аренды земельного участка площадью 500 кв. м возле дома 81б по улице Старокузьмихинской. Однако разрешения на строительство не имел. Потому появившийся тут техцентр «Грегори Моторс», как самострой, подлежал сносу. Но решить этот вопрос помогают депутатские полномочия. Недаром Резников вступил сразу в три депутатские комиссии: по собственности и земельным отношениям; по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна и – внимание! – по противодействию коррупции. Сейчас здание передано под центр сантехники «Новатор».

Что касается главного торгово-сервисного центра «Грегори Моторс» на Баррикад, 24а, здесь вообще строить категорически запрещено – здания расположены над напорным коллектором «Водоканала». Стоит ли говорить, что здание, построенное на коммунальных сетях, в любой момент может грозить аварией городского масштаба. Поэтому узаконить головной центр «Грегори Моторс» в принципе невозможно. Даже являясь членом комиссии по противодействию коррупции.

Должок!

В то же время Григория Игоревича поджимают некоторые обстоятельства. На них придется остановиться чуточку подробней. На своей депутатской страничке Думы города Иркутска он рекламирует себя как гения предпринимательства: «В 20 лет организовал собственный бизнес по продаже автомобильных шин. Приходилось много работать, чтобы из павильона на рынке «Знаменский» выросла большая компания, сеть автомобильных центров «Грегори Моторс».

В действительности Григорий далек от идеального образа миллионера, сколотившего состояние с нуля благодаря трудолюбию, коммерческой жилке, бережливости и чуточке везения.

Хотя некоторое везение все же есть: первая судимость – за наркотики, которую Резников получил еще в родном Владивостоке, оказалась условной. От греха подальше отец отправил его тогда в Иркутск. Говорят, что отец дал непутевому отпрыску немного денег для торговли покрышками. Но полностью удовлетворить сыновние амбиции фермер, бывший капитан дальнего плавания, не мог. И Григорию пришлось привлекать крупные займы. Как известно от его партнеров, в комплекс зданий и павильонов на улице Баррикад вложились дальневосточные «авторитетные предприниматели». Получается, на их деньги и возникли упомянутые «Грегори Моторс» и «Шинный центр», а также СТО «Формула–1» на рынке «Павловский».

К тому же под строительство СТО на улице Старокузьмихинской и перекрестке улиц Карла Либкнехта и Пискунова в 2010 году был запрошен кредит в «Сбербанке» на сумму 37 миллионов рублей. А в качестве обеспечения предложен как товар в обороте (автомасла, запчасти, шины, диски), так и комплекс из трех помещений на Баррикад, 24а.

Как утверждают бизнес-партнеры Резникова, на кредитной игле сидят многие его фирмы. Например, в ООО «Девелоперская группа «Время», по последним раскрытым данным за 2015 год, при прибыли от продажи в размере 63 миллионов 265 тысяч рублей проценты к уплате составили 62 миллиона 942 тысячи!

Так как «авторитетных предпринимателей» с Дальнего Востока уже долгое время кормят «завтраками» по части доли с прибыли, они потребовали вернуть все деньги. А эти люди общаются куда серьезней наивных избирателей с Батарейной. Шутки тут плохи, и не поможет даже депутатская корочка. В иркутской бизнес-среде известно, что Григорий спешно пытается продать здания, хотя они заложены.

Чудо-гарантии и московские понты

О построенном на водонапорном коллекторе комплексе на Баррикад, 24а потенциальные покупатели слышат, что вот-вот Григорий Резников оформит задним числом разрешение на его строительство. Об этом он якобы договорился с КУМИ г. Иркутска и чуть ли не с мэром. Хотя, когда очередной клиент пытается удостовериться, в иркутской мэрии делают круглые глаза. Никто там даже ради депутата от Батарейной на должностное преступление идти не собирается. Как рассказывают те, кто хотел бы купить эти здания, им обещают компенсацию из бюджета в том случае, если строения снесут. В подтверждение «гарантии» идут напоминания про собственный депутатский статус, а также рассказы вкрадчивым голосом про покровительство со стороны вице-спикера областного Законодательного Собрания Андрея Лабыгина. Любопытно, знает ли депутат ЗС Лабыгин о том, что он прикрывает Резникова?

Еще одним способом добавить себе солидности является легенда о «московской крыше» резниковского бизнеса. Первой такой попыткой стала регистрация еще в июне 2006 года оптовой торговой фирмы ООО «Московская региональная компания» (ООО «Мосрегион»; ОГРН 1063808142540). Правда, несмотря на название, компания никакого отношения к столице не имела – зарегистрирована она была по знакомому нам адресу в Иркутске: ул. Баррикад, 24а. Через два с половиной года Григорий вынужден был ликвидировать свой «Мосрегион».

В 2016 году он подошел к вопросу более основательно. Фирме ООО «Беркут» (ОГРН 1093850025180), которая в 2009 году была также зарегистрирована на Баррикад, 24а, сменил прописку. Теперь ее адрес: г. Москва, проезд Научный, д. 10, офис 5. Стоит отметить, что из различных фирм и фирмочек Григорий Игоревич выбрал именно ООО «Беркут» для указания места работы при выборах депутата иркутской думы. В «Беркуте» он единственный владелец уставного капитала размером 10 тысяч рублей. Не зря говорится: хороший понт дороже денег!

Поменяв адрес, Резников, как полагают, решил проблему взыскания долгов. Ведь кредиторская задолженность ООО «Беркут» за 2011–2015 годы возросла с 16 миллионов 540 тысяч рублей до 20 миллионов 621 тысячи. Не исключено, что заемщикам в ожидании возврата денег придется еще и всерьез потратиться на авиабилеты.

Спринтер упал во время пробежки

На семь существующих фирм у Григория Резникова приходится пять ликвидированных. Практика пускать под нож одни предприятия и заводить другие вызывает много вопросов. Известно, что чаще всего таким способом недобросовестные предприниматели уходят от налогов, кидая государственный бюджет. Еще более прибыльный мотив – набрать кредиты и, ликвидировав предприятие, кинуть заемщиков. Банкротство – далеко не почетное занятие, особенно для публичного человека. Зато, как это ни абсурдно звучит, в процессе банкротства сколачивались самые крупные состояния.

3 октября 2014 года было признано банкротом ООО «Спринтер» (ОГРН 1093850015929, основной вид деятельности – розничная торговля). Его Резников зарегистрировал пятью годами ранее как раз для получения кредита на строительство сервисного центра «Грегори Моторс» на улице Старокузьмихинской. Уже в 2010 году непокрытый убыток компании составил почти 5 миллионов 540 тысяч рублей. При выручке чуть более 7 миллионов кредиторская задолженность накопилась почти на 17 миллионов, а общие займы и кредиты приблизились к 115 миллионам рублей. Готовя фирму к банкротству, Резников в 2012 году переписал пост директора на некого Гнездилова Игоря Александровича, сохранив за собой большую часть уставного фонда. В романе «Золотой теленок» аферист Корейко для таких же целей нанимал зиц-председателя Фунта.

Также в разные годы были ликвидированы: ООО «Пилот» (вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий); упоминавшееся нами ООО «Московская региональная компания»; ООО «Импреза» (деятельность в области отдыха и развлечений, розничная торговля легковыми автомобилями) и ООО «Лидер-Авто» (аренда и управление нежилым недвижимым имуществом). Последняя фирма до 2013 года называлась ООО «Автошкола Грегори Моторс». Указанные здесь четыре организации ликвидированы на основании п. 2 ст. 21.1 федерального закона №129-ФЗ – за непредставление в течение года документов отчетности о налогах и сборах.

В стадии ликвидации находится и компания гражданской жены Резникова Юлии Петуховой, ООО «Вэйрон». Эта фирма по техобслуживанию и ремонту автомобилей входит в список юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов.

С высокими думами о Высоцком

Немалую головную боль Григорию Резникову создает стройка жилого комплекса «Высоцкий» на пересечении улиц Карла Либкнехта и Пискунова. Первоначально он планировал на этом месте делать станцию техобслуживания автомобилей. Но со временем перебороло желание попасть в высшую касту иркутских бизнесменов – стать застройщиком жилья. По плану ЖК «Высоцкий» составят две блок-секции из 9 и 17 этажей, соединенных двухэтажной частью. Разрешение на строительство фирме Юлии Петуховой «Карнавал» выдано в ноябре 2016 года. Однако с желающими заключить договор долевого участия не густо. Ряд застройщиков утверждают, что Резников предлагал им выкупить недостроенный объект по «выгодной цене», но они вежливо отказались, сославшись на кризис и низкую платежеспособность населения.

Тема Владимира Высоцкого вообще проходит красной нитью в пиаре Григория Резникова. В этом году, например, он пообещал поставить памятник актеру и певцу в Иркутске–2. Новость освещали несколько средств массовой информации.

Вообще в конце весны депутат словно очнулся от продолжительной спячки. Есть сведения, что Григорий Резников уже примеряет мандат депутата Законодательного Собрания региона. И теперь он грозится осчастливить не только жителей Батарейной, но и почти всего Ленинского района города. Для этого наняты дорогие политтехнологи, оплачиваются телерепортажи, статьи в газетах и интернете. Но как же невыполненные обещания перед городскими избирателями по округу № 6?

Григорий уверен, что корочка регионального депутата станет золотым ключиком в двери тех кабинетов, которые для него еще закрыты. И тогда можно будет одним махом решить все накатившие проблемы. Иначе бизнес-империя «Грегори Моторс» лопнет, как мыльный пузырь.



