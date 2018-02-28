Банк ВТБ готовит для иркутян новые корпоративные образовательные проекты и социальные акции Фото evrosnab38.ru В 2017 году ВТБ продолжил серию социальных и образовательных мероприятий в Иркутской области. Одно из важных направлений – повышение финансовой грамотности. С 2014 года ВТБ сотрудничает с БГУ и проводит мастер-классы и конкурсы для студентов экономических специальностей. В октябре 2017-го состоялся очередной конкурс, организованный службой по работе с акционерами банка при поддержке инвестиционного департамента розничного подразделения ВТБ и корпоративного подразделения ВТБ в Иркутске. Участники в системе интернет-трейдинга торговали акциями российских эмитентов, в том числе банка ВТБ, на виртуальный миллион рублей, зачисленный каждому на демо-счет. Другие конкурсные задания позволили студентам почувствовать себя финансовыми аналитиками, составить личный финансовый план. В банке отмечают, что год от года растет активность участников и качество работ. «В этом году мы наблюдали более глубокий анализ, системность мышления и широкое использование банковских продуктов» - рассказала руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области Александра Макарова на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2017 года.



В прошлом году ВТБ провел для своих клиентов ряд семинаров по изменениям в валютном законодательстве России. Банк организовал пять подобных мероприятий в Москве, которые транслировались в региональные точки присутствия ВТБ. Интерес иркутского бизнеса к семинарам ВТБ высок, поскольку в банке обслуживаются многие предприятия региона, работающие на внешних рынках. В планах банка – продолжить эту практику.



Продолжит банк и свои социальные проекты. Например, летом 2018 года в Иркутск вновь приедут герои знаменитой телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»: они помогут организовать праздник для маленьких пациентов одной из иркутских больниц. Напомним, в прошлом году в рамках корпоративной программы «Мир без слез» ВТБ помог Ивано-Матренинской детской больнице закупить уникальное оборудование на 1,5 миллиона рублей. На предыдущую страницу