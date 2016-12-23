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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о продаже билетов на «Дневной экспресс» по маршруту Иркутск - Улан-Удэ

28.11.2016
Фото: Восток-ТелеинформФото: Восток-Телеинформ ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в составе поезда восемь вагонов локомотивной тяги, в том числе шесть вагонов с местами для сидения и два купейных.

«Новый дневной поезд будет курсировать между Иркутском и Улан-Удэ три раза в неделю, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Из Иркутска поезд будет отправляться в 14:18 по местному времени по вторникам, пятницам и воскресеньям и прибывать в те же сутки в 22:08 по местному времени».

«Из Улан-Удэ поезд будет отправляться в 07:18 по местному времени по понедельникам, средам и субботам и прибывать в Иркутск в 17:06 по местному времени в те же сутки.

В пути следования предусмотрены двухминутные остановки на станциях Слюдянка, Байкальск, Мысовая, Селенга, Татаурово.

Билеты на поезд продаются в кассах дальнего следования на всех вокзалах.
1 комментарийСкрыть

Людмила

28 ноября в 18:39
Наконец-то! Но при этом совершенно необходимы остановки на станциях от Выдрино до Мысовой. Местное население, школьники и туристы лишены возможности свободного передвижения. О каком развитии территории может идти речь без регулярного транспортного сообщения! А с какими трудностями сталкиваются дети и их родители, чтобы добраться до школы-интерната в Танхое со всех полустанков!!!
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