ВСЖД объявила о продаже билетов на «Дневной экспресс» по маршруту Иркутск - Улан-Удэ

Фото: Восток-Телеинформ

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в составе поезда восемь вагонов локомотивной тяги, в том числе шесть вагонов с местами для сидения и два купейных.



«Новый дневной поезд будет курсировать между Иркутском и Улан-Удэ три раза в неделю, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Из Иркутска поезд будет отправляться в 14:18 по местному времени по вторникам, пятницам и воскресеньям и прибывать в те же сутки в 22:08 по местному времени».



«Из Улан-Удэ поезд будет отправляться в 07:18 по местному времени по понедельникам, средам и субботам и прибывать в Иркутск в 17:06 по местному времени в те же сутки.



В пути следования предусмотрены двухминутные остановки на станциях Слюдянка, Байкальск, Мысовая, Селенга, Татаурово.



Билеты на поезд продаются в кассах дальнего следования на всех вокзалах.