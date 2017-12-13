Медицинский поезд проедет по Тайшетскому и Нижнеудинскому районам Фото: БезФормата.Ru Врачи передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» будут принимать пациентов на станциях ВСЖД в Тайшетском и Нижнеудинском районах Иркутской области: 7 декабря – ст. Камышет,

8 декабря – ст. Юрты,

9 декабря – ст. Бирюсинск,

10 декабря – ст. Облепиха,

11 декабря – ст. Алзамай,

12 декабря – ст. ст. Замзор,

13 декабря – ст. Ук,

14 – 15 декабря – ст. Нижнеудинск.



Оказание медицинской помощи осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени. Прием участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны проходит ежедневно с 11:00 до 13:00 часов.



Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО "РЖД". На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

