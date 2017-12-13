Медицинский поезд проедет по Тайшетскому и Нижнеудинскому районам
01.12.2017
Врачи передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» будут принимать пациентов на станциях ВСЖД в Тайшетском и Нижнеудинском районах Иркутской области:
7 декабря – ст. Камышет,
8 декабря – ст. Юрты,
9 декабря – ст. Бирюсинск,
10 декабря – ст. Облепиха,
11 декабря – ст. Алзамай,
12 декабря – ст. ст. Замзор,
13 декабря – ст. Ук,
14 – 15 декабря – ст. Нижнеудинск.
Оказание медицинской помощи осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени. Прием участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны проходит ежедневно с 11:00 до 13:00 часов.
Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО "РЖД".
8 декабря – ст. Юрты,
9 декабря – ст. Бирюсинск,
10 декабря – ст. Облепиха,
11 декабря – ст. Алзамай,
12 декабря – ст. ст. Замзор,
13 декабря – ст. Ук,
14 – 15 декабря – ст. Нижнеудинск.
Оказание медицинской помощи осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени. Прием участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны проходит ежедневно с 11:00 до 13:00 часов.
Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО "РЖД".