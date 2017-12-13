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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Медицинский поезд проедет по Тайшетскому и Нижнеудинскому районам

01.12.2017
Фото: БезФормата.RuФото: БезФормата.Ru Врачи передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» будут принимать пациентов на станциях ВСЖД в Тайшетском и Нижнеудинском районах Иркутской области:
7 декабря – ст. Камышет,
8 декабря – ст. Юрты,
9 декабря – ст. Бирюсинск,
10 декабря – ст. Облепиха,
11 декабря – ст. Алзамай,
12 декабря – ст. ст. Замзор,
13 декабря – ст. Ук,
14 – 15 декабря – ст. Нижнеудинск.

Оказание медицинской помощи осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени. Прием участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны проходит ежедневно с 11:00 до 13:00 часов.

Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО "РЖД".

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