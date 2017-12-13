Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД

Фото: Областная газета

С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.

На всех предприятиях ВСЖД, в зданиях железнодорожных вокзалов распространялись информационные листовки. Специалисты Восточно-Сибирской дирекции здравоохранения проводили видеолекции для учащихся старших классов и семинары для сотрудников структурных подразделений магистрали.



В Дорожной клинической больнице на станции Иркутск-Пассажирский в рамках акции предлагали всем желающим пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и анонимно получить консультацию врача-инфекциониста. В информационно-просветительских мероприятиях, приняло участие порядка 25 000 человек. Кроме того, к участию в акции было привлечено более 20 000 пассажиров.