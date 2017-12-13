Расписание работы билетных касс изменилось на станциях ВСЖД

В связи с вводом нового графика движения пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге с 10 декабря 2017 года изменился режим работы пригородных билетных касс. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли заблаговременно приобрести билеты на электропоезда.

Изменения касаются станций Улан-Удэ, Вихоревка, а также практически всех станций на участке от Слюдянки до Черемхово.

Напомним, что билет на пригородный электропоезд в настоящее время можно приобрести за 10 дней до его отправления.

Подробно об изменениях времени работы пригородных билетных касс можно узнать на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».