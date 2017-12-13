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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Более 500 км пути отремонтировано на ВСЖД в 2017 году

23.11.2017
Фото: Cxid.infoФото: Cxid.info В 2017 году общий объем ремонтно-путевых работ на Восточно-Сибирской железной дороге составил 501,2 км. Была проведена реконструкция пути более чем на 280 км - на участках Транссиба (150,5 км) и БАМа (135,9 км). Бесстыковой или «бархатный путь» уложен на 51 участке магистрали, общей протяженностью 459,4 км.
Начальник Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути Николай Алексеев отметил, что основной объем работ был сосредоточен на главном ходу Транссибирской магистрали, а рост грузооборота на магистрали предъявляет особую точность к графику ремонта и качеству его выполнения.

Модернизация пути на ВСЖД еще продолжается, несмотря на понижение температуры. В настоящее время ведется укладка плетей бесстыкового пути на участке протяженностью почти 5 км. Также согласно намеченным планам до конца года необходимо уложить еще около 1 км рельсошпальной решетки.

В результате ремонтно-путевой кампании 2017 года скорость движения поездов по ВСЖД увеличена до 100 км/час пассажирских и до 90 км/час грузовых на 51 участке магистрали общей протяженностью более 500 км.

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