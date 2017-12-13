Новый жилой дом для железнодорожников сдан в эксплуатацию на станции Коршуниха-Ангарская
07.12.2017
7 декабря 2017 года на ст. Коршуниха-Ангарская Восточно-Сибирской железной дороги торжественно сдан в эксплуатацию новый дом для железнодорожников.
В новом доме 27 квартир, общая площадь которых составляет 1800 квадратных метров. Удобная планировка, современное инженерное оборудование и качественные отделочные материалы обеспечат комфортное и безопасное проживание. Напомним, с 2014 года в границах Байкало-Амурской магистрали построено шесть подобных домов.
Большинство новоселов — это семьи локомотивных бригад, а также специалистов хозяйства пути, движения и связи.
На торжественном митинге заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков отметил, что в условиях увеличения грузопотока на Восточно-Сибирской железной дороге особенно актуальны вопросы обеспечения сотрудников технологическим жильем.
– Сегодня Байкало-Амурская магистраль живет в эпоху перемен, дорога буквально переживает свое второе рождение. Благодаря помощи и поддержке государства здесь строятся новые пути, мосты, тоннели. Объем работы на БАМе колоссален. Реализация столь масштабного проекта диктует потребность в квалифицированных кадрах. Именно поэтому в число приоритетных задач мы ставим вопросы социальной направленности, - сказал Александр Парщиков.
В ближайшее время работники ВСЖД справят новоселье еще на двух станциях БАМа: в Усть-Куте и Северобайкальске.
Большинство новоселов — это семьи локомотивных бригад, а также специалистов хозяйства пути, движения и связи.
На торжественном митинге заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков отметил, что в условиях увеличения грузопотока на Восточно-Сибирской железной дороге особенно актуальны вопросы обеспечения сотрудников технологическим жильем.
– Сегодня Байкало-Амурская магистраль живет в эпоху перемен, дорога буквально переживает свое второе рождение. Благодаря помощи и поддержке государства здесь строятся новые пути, мосты, тоннели. Объем работы на БАМе колоссален. Реализация столь масштабного проекта диктует потребность в квалифицированных кадрах. Именно поэтому в число приоритетных задач мы ставим вопросы социальной направленности, - сказал Александр Парщиков.
В ближайшее время работники ВСЖД справят новоселье еще на двух станциях БАМа: в Усть-Куте и Северобайкальске.