Новый жилой дом для железнодорожников сдан в эксплуатацию на станции Коршуниха-Ангарская Фото: http://usolie.info 7 декабря 2017 года на ст. Коршуниха-Ангарская Восточно-Сибирской железной дороги торжественно сдан в эксплуатацию новый дом для железнодорожников. В новом доме 27 квартир, общая площадь которых составляет 1800 квадратных метров. Удобная планировка, современное инженерное оборудование и качественные отделочные материалы обеспечат комфортное и безопасное проживание. Напомним, с 2014 года в границах Байкало-Амурской магистрали построено шесть подобных домов.



Большинство новоселов — это семьи локомотивных бригад, а также специалистов хозяйства пути, движения и связи.



На торжественном митинге заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков отметил, что в условиях увеличения грузопотока на Восточно-Сибирской железной дороге особенно актуальны вопросы обеспечения сотрудников технологическим жильем.



– Сегодня Байкало-Амурская магистраль живет в эпоху перемен, дорога буквально переживает свое второе рождение. Благодаря помощи и поддержке государства здесь строятся новые пути, мосты, тоннели. Объем работы на БАМе колоссален. Реализация столь масштабного проекта диктует потребность в квалифицированных кадрах. Именно поэтому в число приоритетных задач мы ставим вопросы социальной направленности, - сказал Александр Парщиков.

В ближайшее время работники ВСЖД справят новоселье еще на двух станциях БАМа: в Усть-Куте и Северобайкальске. На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

