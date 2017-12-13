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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД обработал более 16 тыс. обращений грузоотправителей

23.11.2017
Фото: EastrussiaФото: Eastrussia С начала текущего года в Центр продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги (Единый клиентский центр) поступило порядка 16,6 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. В том числе порядка 10 тыс. заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, и свыше 6 тыс. в Улан-Удэ. Всего с января по ноябрь 2017 года договоры на железнодорожные перевозки грузов заключили более 1100 потребителей услуг холдинга РЖД.
Популярными у грузоотправителей Иркутской области и Республики Бурятия являются услуги, упрощающие транспортно-логистический процесс и терминально-складские операции с грузами. Растет число консультаций о схемах погрузки и крепления грузов. Востребованными являются услуги по оформлению перевозочных документов, предоставлению вагонов агентского парка, договорам на подачу и уборку вагонов, расчетам за перевозку грузов, в том числе от «двери до двери».

Специалисты центров продажи услуг в Иркутске и Улан-Удэ с начала их открытия обработали более 45 тыс. обращений клиентов. Количество заключенных договоров на перевозку грузов превысило 2,5 тыс.

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