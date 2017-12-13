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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Расписание фирменного поезд «Россия» изменится с 10 декабря

11.12.2017
С вводом 10 декабря нового графика движения поездов на 2017/2018 гг. изменится расписание фирменного поезда № 2/1 «Россия» сообщением Москва – Владивосток. На Восточно-Сибирскую железную дорогу новым расписанием из Москвы поезд поступит 14 декабря, из Владивостока – 12 декабря. Разница во времени прибытия и отправления по сравнению со старым расписанием составит от 1 до 23 минут.
Так, поезд сообщением Москва – Владивосток на ст. Тайшет будет прибывать в 16:00 по московскому времени (вместо 15:43), на ст. Нижнеудинск в 18:30 (вместо 18:11), на ст. Тулун в 20:21 (вместо 19:58), на ст. Зима в 22:19 (вместо 21:56), на ст. Ангарск (в 01:39) вместо (01:17), на ст. Иркутск-Сортировочный в 02:18 (вместо 02:02), на ст. Иркутск-Пассажирский в 02:35 (вместо 02:18), на ст. Слюдянка в 05:01 (вместо 04:51), на ст. Улан-Удэ в 09:28 (вместо 09:22).
Поезд сообщением Владивосток – Москва на ст. Улан-Удэ будет прибывать в 03:45 (вместо 03:49), на ст. Слюдянка в 08:39 (вместо 08:41), на ст. Иркутск-Пассажирский в 10:51 (вместо 10:51), на ст. Иркутск-Сортировочный в 11:27 (вместо 11:28), на ст. Ангарск в 12:04 (вместо 12:06), на ст. Зима в 14:54 (вместо 14:57), на ст. Тулун в 17:16 (вместо 17:17), на ст. Нижнеудинск в 18:53 (вместо 18:56), на ст. Тайшет в 21:31 (вместо 21:33).
Также от 1 до 6 минут изменится время стоянки на некоторых станциях.
Поезд сохранится в круглогодичном сообщении.
Напомним, в составе поезда в обоих направлениях курсируют беспересадочные вагоны Москва – Пекин, Челябинск – Владивосток.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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