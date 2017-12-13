Пассажиры ВСЖД могут купить билеты в купейные и плацкартные вагоны со скидкой 50%

Фото: lobkow.ru

На ВСЖД стартовала акция «Новогодняя ночь»: стоимость билетов в купейные и плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения с датой отправления 31 декабря 2017 года снижена на 50%.

Оформить проездной документ со скидкой можно на верхние места в купейном вагоне и все места вне зависимости от их расположения в плацкартном. Акция продлится до конца текущего года.



Приобрести билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт ОАО "РЖД", мобильное приложение "РЖД пассажирам", а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания (ТТС).

Специальная новогодняя скидка не распространяется на детский тариф, а также на билеты для организованных групп пассажиров.



Узнать подробную информацию о графике движения поездов и скидках на проезд в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе «Пассажирам».