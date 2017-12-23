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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Более 240 тыс. куб.м снега вывезено с путей станций ВСЖД

21.12.2017
Начиная с 10 декабря в границах Восточно-Сибирской железной дороги на территории Иркутской области и Республики Бурятия идут обильные снегопады. Работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов ведутся в круглосуточном режиме. За этот период было убрано более 240 тыс. куб.м снега, очищено более 2400 километров пути. В уборке снега на ВСЖД задействовано 68 единиц специальной техники.
Информацию о прогнозах погоды на Восточно-Сибирской железной дороге готовит собственная гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности, для каждого из которых определены и закреплен инструкциями соответствующие мероприятия.
Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности в зимний период. Созданы оперативные штабы, которые координируют работы по снегоборьбе и обеспечению бесперебойного движения поездов.

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Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
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