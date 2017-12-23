Более 240 тыс. куб.м снега вывезено с путей станций ВСЖД

Начиная с 10 декабря в границах Восточно-Сибирской железной дороги на территории Иркутской области и Республики Бурятия идут обильные снегопады. Работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов ведутся в круглосуточном режиме. За этот период было убрано более 240 тыс. куб.м снега, очищено более 2400 километров пути. В уборке снега на ВСЖД задействовано 68 единиц специальной техники.

Информацию о прогнозах погоды на Восточно-Сибирской железной дороге готовит собственная гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности, для каждого из которых определены и закреплен инструкциями соответствующие мероприятия.

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности в зимний период. Созданы оперативные штабы, которые координируют работы по снегоборьбе и обеспечению бесперебойного движения поездов.