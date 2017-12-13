Пригородные поезда ВСЖД перешли на новое расписание с 10 декабря
11.12.2017
С 10 декабря 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге вводится новый график движения пригородных поездов, который будет действовать в течение года.
Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Подробная информация размещена на сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
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