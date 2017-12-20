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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД адаптирует вокзальную инфраструктуру для маломобильных пассажиров

19.12.2017
В рамках реконструкции вокзальных комплексов на ВСЖД проводятся мероприятия по адаптации инфраструктуры для маломобильных граждан.
К 2020 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги планируется установка пандусов, передвижных и стационарных подъемных устройств, переносных рамп и другого специализированного оборудования.

На трех станциях (Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ и Ангарск) в 2017-2021 году появится подъемное оборудование, будут установлены тактильные поверхности и мнемосхемы. Залы ожидания и платформы будут оснащены современной навигационной системой, адаптированной для граждан с особенностями здоровья и передвижения.

Для комфортного пребывания маломобильных групп населения уже адаптирован вокзал на станции Северобайкальск. Общая сумма направленных на это средств составила 17 млн руб. В 2016 году по всему периметру здания были установлены пандусы, внутри и снаружи вокзала вмонтирована тактильная плитка. Вокзал был оснащен электронным табло расписания движения поездов и навигационными указателями. Новые вокзалы в Мысовой и Заиграево также оборудованы с учетом максимально комфортного пребывания граждан с особенностями здоровья.

На целом, на ВСЖД в 2016-2017 годах появились более 140 единиц специального оборудования для маломобильных групп населения. Оборудование включает в себя различные устройства и приспособления для адаптации граждан с особенностями здоровья. Современное оснащение вокзалов предусматривает не только наличие специальных кресел-колясок, носилок и каталок, но и специальных подъемных устройств для перемещения пассажира с посадочной платформы в вагон.

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