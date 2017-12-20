ВСЖД адаптирует вокзальную инфраструктуру для маломобильных пассажиров

В рамках реконструкции вокзальных комплексов на ВСЖД проводятся мероприятия по адаптации инфраструктуры для маломобильных граждан.

К 2020 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги планируется установка пандусов, передвижных и стационарных подъемных устройств, переносных рамп и другого специализированного оборудования.



На трех станциях (Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ и Ангарск) в 2017-2021 году появится подъемное оборудование, будут установлены тактильные поверхности и мнемосхемы. Залы ожидания и платформы будут оснащены современной навигационной системой, адаптированной для граждан с особенностями здоровья и передвижения.



Для комфортного пребывания маломобильных групп населения уже адаптирован вокзал на станции Северобайкальск. Общая сумма направленных на это средств составила 17 млн руб. В 2016 году по всему периметру здания были установлены пандусы, внутри и снаружи вокзала вмонтирована тактильная плитка. Вокзал был оснащен электронным табло расписания движения поездов и навигационными указателями. Новые вокзалы в Мысовой и Заиграево также оборудованы с учетом максимально комфортного пребывания граждан с особенностями здоровья.



На целом, на ВСЖД в 2016-2017 годах появились более 140 единиц специального оборудования для маломобильных групп населения. Оборудование включает в себя различные устройства и приспособления для адаптации граждан с особенностями здоровья. Современное оснащение вокзалов предусматривает не только наличие специальных кресел-колясок, носилок и каталок, но и специальных подъемных устройств для перемещения пассажира с посадочной платформы в вагон.