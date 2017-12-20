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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Более 50 млрд рублей льготных кредитов предоставил ВТБ сельхозпредприятиям

18.12.2017
Фото: www.kubanmakler.ruФото: www.kubanmakler.ru За 11 месяцев текущего года в рамках реализации совместной с Министерством сельского хозяйства РФ Программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса Банк ВТБ заключил кредитные соглашения с компаниями среднего бизнеса на общую сумму более 50 млрд рублей. При этом большая часть данных средств – 31 млрд рублей - инвестиционные кредиты. В качестве льготных заемщиков Министерством одобрены 400 клиентов Банка.
ВТБ стал одним из первых банков, приступивших к активной практической реализации Программы, предельная процентная ставка по условиям которой составляет 5% годовых. Благодаря существенному упрощению процедуры получения субсидий льготные кредиты стали использовать даже те аграрии, которые раньше воздерживались от банковского кредитования.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «ВТБ в Иркутске в 2017 году прокредитовал четырех производителей по программе поддержки сельскохозяйственного сектора на общую сумму 225 млн рублей. Это позволило предприятиям региона приобрести корма, семена, племенную продукцию, закупить сырье, инвестировать в строительство и реконструкцию производств».

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