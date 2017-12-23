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Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Число вагонов в поездах дальнего следования увеличится в новогодние праздники

21.12.2017
В связи с повышением спроса на пассажирские перевозки в новогодние и рождественские праздники с 27 декабря по 9 января на ВСЖД увеличится количество вагонов в поездах дальнего следования. На 2 – 3 вагона удлинятся составы поездов № 71/72 сообщением Северобайкальск – Улан-Удэ, № 87/88 Иркутск – Усть-Илимск», № 57/58 Иркутск – Кисловодск», № 81/82 Улан-Удэ – Москва, № 91/92 Северобайкальск – Москва, № 322/321 Северобайкальск – Москва.
В поездах № 362/361 Иркутск – Наушки и № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ, в зависимости от потребности, количество вагонов может быть максимально увеличено до 24 (+5 вагонов).
Кроме того, напоминаем, что при покупке билетов пассажиры могут воспользоваться специальными предложениями. Так, для тех, кто решил отправиться в путешествие 31 декабря, действует акция «Новогодняя ночь». Билеты на верхние места в купейные вагоны и на все места в плацкартных вагоны можно приобрести за половину стоимости.

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