Число вагонов в поездах дальнего следования увеличится в новогодние праздники

В связи с повышением спроса на пассажирские перевозки в новогодние и рождественские праздники с 27 декабря по 9 января на ВСЖД увеличится количество вагонов в поездах дальнего следования. На 2 – 3 вагона удлинятся составы поездов № 71/72 сообщением Северобайкальск – Улан-Удэ, № 87/88 Иркутск – Усть-Илимск», № 57/58 Иркутск – Кисловодск», № 81/82 Улан-Удэ – Москва, № 91/92 Северобайкальск – Москва, № 322/321 Северобайкальск – Москва.

В поездах № 362/361 Иркутск – Наушки и № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ, в зависимости от потребности, количество вагонов может быть максимально увеличено до 24 (+5 вагонов).

Кроме того, напоминаем, что при покупке билетов пассажиры могут воспользоваться специальными предложениями. Так, для тех, кто решил отправиться в путешествие 31 декабря, действует акция «Новогодняя ночь». Билеты на верхние места в купейные вагоны и на все места в плацкартных вагоны можно приобрести за половину стоимости.