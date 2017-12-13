Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли почти на треть

Фото: IrkutskMedia

За одиннадцать месяцев 2017 года на ВСЖД через Интернет приобретено почти 702 тыс. билетов. Это на 31,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня каждая третья поездка в дальнем сообщении совершается по электронному билету.

При приобретении билета через интернет предпочтение отдается сайту ОАО «РЖД». Через официальный информационный ресурс компании пассажиры ВСЖД с начала года оформили более 70% проездных документов.

С помощью транзакционных терминалов самообслуживания на вокзалах ВСЖД оформлено более 23,7 тыс проездных документов.



В целях улучшения сервиса и повышения удобства для пассажиров при покупке билетов онлайн холдингом была разработана мобильная версия официального сайта компании. При помощи мобильной версии сайта ОАО "РЖД" пользователь может выполнить многие операции с мобильного телефона, смартфона или планшета, в том числе:



- приобрести проездные документы на поезда дальнего следования;

- пройти электронную регистрацию на поезд;

- посмотреть историю заказов;



- ознакомиться с правилами оформления электронных билетов.