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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли почти на треть

12.12.2017
Фото: IrkutskMediaФото: IrkutskMedia За одиннадцать месяцев 2017 года на ВСЖД через Интернет приобретено почти 702 тыс. билетов. Это на 31,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня каждая третья поездка в дальнем сообщении совершается по электронному билету.
При приобретении билета через интернет предпочтение отдается сайту ОАО «РЖД». Через официальный информационный ресурс компании пассажиры ВСЖД с начала года оформили более 70% проездных документов.
С помощью транзакционных терминалов самообслуживания на вокзалах ВСЖД оформлено более 23,7 тыс проездных документов.

В целях улучшения сервиса и повышения удобства для пассажиров при покупке билетов онлайн холдингом была разработана мобильная версия официального сайта компании. При помощи мобильной версии сайта ОАО "РЖД" пользователь может выполнить многие операции с мобильного телефона, смартфона или планшета, в том числе:

- приобрести проездные документы на поезда дальнего следования;
- пройти электронную регистрацию на поезд;
- посмотреть историю заказов;

- ознакомиться с правилами оформления электронных билетов.

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