ВТБ досрочно выбрал лимит субсидий по «Программе 1706» Фото предоставлено банком ВТБ ВТБ заключил 32 кредитных соглашения на общую сумму 4,5 млрд рублей по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1706. Всего по льготной ставке 6,5% годовых поддержку получили 25 клиентов банка из 19 регионов России. Они представляют 16 различных отраслей экономики. Более 80% соглашений заключено на инвестиционные цели.



- Мы видим, что «Программа 1706» как один из основных инструментов реальной поддержки малого и среднего предпринимательства встретила весьма положительный отклик у бизнеса в различных регионах страны. - говорит председатель правления банка ВТБ Денис Бортников, - Так, за неполные 2 месяца участия банка в «Программе 1706», обеспечивая доступность субсидируемых ресурсов для наших клиентов, мы полностью использовали выделенный лимит федеральных субсидий. Реальная поддержка «здесь и сейчас» была оказана преимущественно на реализацию инвестиционных проектов: в сфере инфраструктуры, модернизации производств, возведения социально важных объектов и др. Учитывая количество ежедневно поступающих в наш банк обращений с новыми заявками на льготное кредитование, уверен - при увеличении лимита субсидий мы также обеспечим достаточные объемы кредитования в рамках Программы в кратчайшие сроки. На предыдущую страницу

Актуально В 2017 году ВТБ продолжил серию социальных и образовательных мероприятий в Иркутской области. Одно из важных направлений – повышение финансовой грамотности. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

