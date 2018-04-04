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ВТБ досрочно выбрал лимит субсидий по «Программе 1706»

04.04.2018
Фото предоставлено банком ВТБФото предоставлено банком ВТБ ВТБ заключил 32 кредитных соглашения на общую сумму 4,5 млрд рублей по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1706.
Всего по льготной ставке 6,5% годовых поддержку получили 25 клиентов банка из 19 регионов России. Они представляют 16 различных отраслей экономики. Более 80% соглашений заключено на инвестиционные цели.

- Мы видим, что «Программа 1706» как один из основных инструментов реальной поддержки малого и среднего предпринимательства встретила весьма положительный отклик у бизнеса в различных регионах страны. - говорит председатель правления банка ВТБ Денис Бортников, - Так, за неполные 2 месяца участия банка в «Программе 1706», обеспечивая доступность субсидируемых ресурсов для наших клиентов, мы полностью использовали выделенный лимит федеральных субсидий. Реальная поддержка «здесь и сейчас» была оказана преимущественно на реализацию инвестиционных проектов: в сфере инфраструктуры, модернизации производств, возведения социально важных объектов и др. Учитывая количество ежедневно поступающих в наш банк обращений с новыми заявками на льготное кредитование, уверен - при увеличении лимита субсидий мы также обеспечим достаточные объемы кредитования в рамках Программы в кратчайшие сроки.

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