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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Более половины всех очистных сооружений ВСЖД реконструированы

22.12.2017
В рамках Экологической стратегии ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога в плановом порядке реконструирует очистные сооружения локомотивных депо. Так, за период с 2013 по 2016 годы, на дороге были модернизированы четыре очистных сооружения на ст. Иркутск-Сортировочный, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская и Лена.
В настоящее время планируется запуск новых локальных очистных комплексов в депо Улан-Удэ. Здесь, менее чем за полгода, строители возвели и оснастили современными устройствами комплекс очистки сточных вод. Проект прошел все необходимые этапы согласования, а также получил заключение государственной экологической экспертизы.

Строительство здания и монтаж оборудования велись без остановки производства, с сохранением полного цикла ремонта локомотивов. В настоящее время в здесь ведутся пуско-наладочные работы, по завершении которых очистные сооружения будут введены в постоянную эксплуатацию. Мощности данного объекта позволят значительно уменьшить воздействие на централизованные сети водоотведения столицы Бурятии.

В 2018 году ВСЖД запланировала проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений на станции Зима и дооснащению объекта в Северобайкальске.

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