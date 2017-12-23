Более половины всех очистных сооружений ВСЖД реконструированы

В рамках Экологической стратегии ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога в плановом порядке реконструирует очистные сооружения локомотивных депо. Так, за период с 2013 по 2016 годы, на дороге были модернизированы четыре очистных сооружения на ст. Иркутск-Сортировочный, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская и Лена.

В настоящее время планируется запуск новых локальных очистных комплексов в депо Улан-Удэ. Здесь, менее чем за полгода, строители возвели и оснастили современными устройствами комплекс очистки сточных вод. Проект прошел все необходимые этапы согласования, а также получил заключение государственной экологической экспертизы.



Строительство здания и монтаж оборудования велись без остановки производства, с сохранением полного цикла ремонта локомотивов. В настоящее время в здесь ведутся пуско-наладочные работы, по завершении которых очистные сооружения будут введены в постоянную эксплуатацию. Мощности данного объекта позволят значительно уменьшить воздействие на централизованные сети водоотведения столицы Бурятии.



В 2018 году ВСЖД запланировала проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений на станции Зима и дооснащению объекта в Северобайкальске.