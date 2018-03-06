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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Объем кредитов, выданный ВТБ розничному бизнесу Приангарья, увеличился на треть

06.03.2018
Объем розничных кредитов, выданных банком ВТБ в Иркутской области в 2017 г., увеличился на 34%, превысив 20 млрд рублей. В результате розничный кредитный портфель банка в регионе достиг 41 млрд рублей. Об этом в рамках пресс-конференции рассказали руководитель розничного бизнеса РОО «Иркутский» банка ВТБ Владимир Чернышев и РОО «Братский» Дмитрий Степаняк.
ВТБ показал рост по всем основным показателям розничного бизнеса в регионе. С января по декабрь банк выдал более 32 тыс. кредитов наличными на общую сумму более 14 млрд рублей. Это почти на 30% больше, чем по результатам 2016 года. Портфель кредитов наличными достиг 22,7 млрд рублей.

Еще одним стратегическим направлением работы банка стала ипотека. Более чем в полтора раза увеличился объем выдач ипотечных кредитов – до 5,6 млрд рублей. За год улучшить жилищные условия смогли более 3 тыс. семей из Иркутской области. Портфель ипотечных кредитов за год увеличился на 14%, до 14,8 млрд рублей.

По итогам 2017 года на 22% вырос объем автокредитования, достигнув 732 млн рублей. На приобретение автомобилей банк выдал в регионе более 1 тыс. кредитов. Портфель ВТБ в данном сегменте составил 1,2 млрд рублей.

Помимо кредитования в прошедшем году банк наблюдал повышение спроса населения области и на сберегательные продукты. Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Иркутской области за год увеличился на 32% и достиг 34,1 млрд рублей. Портфель депозитов составил 23,1 млрд рублей (+28%). Остатки средств на текущих счетах клиентов выросли почти втрое – до 8,3 млрд рублей.

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