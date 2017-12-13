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Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Дневной экспресс Иркутск-Улан-Удэ с 12 декабря стал ежедневным

12.12.2017
Фото: ГТРК "Бурятия"Фото: ГТРК "Бурятия" С 12 декабря дневной экспресс сообщением Иркутск-Улан-Удэ будет курсировать каждый день. Нумерация поезда с 10 декабря изменилась на 150/149. Состав по-прежнему состоит их четырех вагонов с местами для сидения и одного купейного. Поезд теперь отправляется в 14.20 (вместо 14.18) местного времени и прибывает в Улан-Удэ в 22.10. Из столицы Бурятии отправление экспресса назначено на 11.10 (вместо 7.18), прибытие в Иркутск в 19.06 (вместо 15.06).
Напомним, дневной экспресс сообщением Иркутск-Улан-Удэ был запущен в конце декабря 2016 года. Согласно статистике Восточно-Сибирского филиала АО "ФПК" за 11 месяцев 2017-го года поезд перевез больше 54 тыс. пассажиров. Время в пути составляет 8 часов. В маршруте следования имеются 2-х минутные остановки на станциях Гончарово, Слюдянка, Байкальск, Выдрино, Танхой, Мысовая, Култушная, Селенга, Татаурово.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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