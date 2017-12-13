Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Ср, утро
-23
-25
Ср, день
-19
-21
Ср, вечер
-20
-22
Чт, ночь
-22
-24
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Более 150 тыс куб.м снега вывезено снегоуборочными машинами с путей станций ВСЖД

29.11.2017
Фото: abnews.ruФото: abnews.ru С начала сезона с путей станций Восточно-Сибирской железной дороги было убрано 153 тыс куб.м снега, очищены более 3,5 тыс. километров пути. Основные работы проводились на Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали.
Информацию о прогнозах погоды и фактическом состоянии погодных условий в зоне железнодорожного пути готовит собственная гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности и для каждого уровня определен и закреплен инструкциями определенный набор мер.

На Восточно-Сибирской железной дороге для уборки снега подготовлено 68 единиц специальной техники.

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов зимой. При подготовке к работе в период холодов в каждом регионе создаются оперативные штабы, которые, в частности, координируют работы по снегоборьбе и обеспечению бесперебойного движения поездов.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
1112
13
14151617
18192021222324
25262728293031
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU