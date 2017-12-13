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Новый тепловоз пройдет испытания на БАМе

07.12.2017
Фото: Железные дороги мираФото: Железные дороги мира Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М, разработка Брянского машиностроительного завода, пройдёт испытания в суровых горно-перевальных условиях на Байкало-Амурской магистрали. Вскоре он поступит в депо Новая Чара, где будет проходить опытную эксплуатацию.
В локомотиве применён ряд современных технических решений. На нём установлен мощный дизельный двигатель со вспомогательным оборудованием, в результате мощность одной секции повышена до 3100 кВт. Сконструировано современное тормозное оборудование с интегрированной функцией распределённого управления тормозами поезда, которое может применяться для управления тормозами длинносоставных поездов.

Новый тепловоз предназначен для вождения составов повышенной массы – до 7100 тонн. В настоящее время грузоперевозки на неэлектрифицированном участке БАМа осуществляются машинами, способными вести составы весом до 5600 тонн. Повышение веса составов до 7100 тонн позволит снизить эксплуатационные затраты, в частности на дизельное топливо, техническое обслуживание и ремонты.

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