ВСЖД готова к работе в зимний период

Фото: Байкал Инфо

Пассажирская инфраструктура на полигоне Восточно-Сибирской магистрали готова к работе в зимний период. Для этого были проверены железнодорожные станции и подвижной состав.

Необходимые профилактические работы проведены на 61 вокзале, 12 павильонах и почти 900 посадочных платформах. Для того, чтобы пассажирам было тепло и комфортно, в зданиях вокзалов подготовили отопительные системы, утеплили оконные рамы, отремонтировали кровли и улучшили освещение.



Для обеспечения безопасности граждан на случай гололеда на платформах и перронах создан достаточный запас песка.



В поездах специалисты проверили климатическое оборудование, техническое состояние оконных блоков и дверей, провели ревизию систем отопления, уплотнили и герметизировали окна, проверили исправность освещения салонов и тамбуров. Также проведено технической обслуживание всех водозаправочных колонок для экипировки пассажирских вагонов, а также колонок высоковольтного отопления в местах отстоя пассажирских вагонов.