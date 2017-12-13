Новый международный поезд Иркутск – Улан-Батор отправился в первый рейс Фото: Bratsk.org 11 декабря 2017 года состоялась торжественная отправка первого рейса нового международного поезда сообщением Иркутск – Улан-Батор. В мероприятии принимали участие руководство Восточно-Сибирской железной дороги, Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», а также представители Правительства Иркутской области. В составе нового поезда 6 купейных вагонов. Согласно расписанию, из Иркутска поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 8:08 местного времени, и прибывать в Улан-Батор по вторникам, четвергам и субботам в 6.50. Из столицы Монголии отправление поезда назначено по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22. Прибытие в Иркутск по вторникам, средам и воскресеньям - в 14.37.



Время в пути со станции отправления до столицы Монголии составит менее суток. Расписание сформировано так, чтобы пассажирам из крупных городов было удобно добираться в пункты назначения.



На торжественной отправке первого рейса заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков отметил, что железная дорога поступательно работает над созданием маршрутов, которые способствуют увеличению туристического потока как внутри страны, так и в международном сообщении, и запуск нового поезда – это еще один шаг в этом направлении.



Напомним, продажа проездных документов на новый международный пассажирский поезд открылась в октябре 2017 года. Пассажиры могут оформить проездные документы как в кассах продаж, так и через Интернет.



В агентстве по туризму Иркутской области отметили своевременность запуска данного поезда. Важным стимулом для развития туристского обмена между Российской Федерацией и Монголией стало введение в действие с 2014 года безвизового режима. На протяжении последних лет Монголия занимает четвертое место среди стран дальнего зарубежья по посещаемости Иркутской области в туристических целях. На предыдущую страницу

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