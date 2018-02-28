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Кредиты на 24 миллиардов рублей выдал Банк ВТБ компаниям в Иркутской области

28.02.2018
Совокупный кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области, включающий в себя направления крупного, среднего и малого бизнеса, за 2017 год увеличился более чем на 60% и достиг отметки 24 млрд рублей.
- При этом наиболее существенную динамику показал портфель предприятий среднего регионального бизнеса, который за прошедший год увеличился более чем в два раза, - говорит Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области.

Активная работа в этом сегменте с компаниями области способствовала диверсификации портфеля: в настоящее время 36% портфеля приходится на долю кредитования бюджета Иркутской области, 29% составила доля торговли, 12% - фармацевтической промышленности, 7% - строительной отрасли, по 5% - недропользования и металлургической промышленности. При этом 16% портфеля средних региональных предприятий, а это 2,7 млрд рублей, приходится на инвестиционное кредитование. Крупнейший проект в прошедшем году был реализован с золотодобывающей компанией «Друза».

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