Более 130 млн рублей выделила ВСЖД на отдых и оздоровление работников и их семей

С начала 2017 года при финансовой поддержке дороги более 5 тысяч человек поправили свое здоровье в санаториях-профилакториях магистрали. Из них – 3,2 тысячи железнодорожников, 705 пенсионеров и ветеранов отрасли, остальные - это семьи работников (более тысячи человек).

За летний сезон порядка 2 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях «Огоньки» и «Сибиряк». Также свыше 4 тыс. человек приняли базы отдыха ВСЖД. Большой популярностью пользуется туристическая база «Култушная», расположенная на берегу самого теплого залива озера Байкал. Сюда было приобретено более 850 путевок.

- Одним из направлений социальной политики ОАО «РЖД» является поддержание высокого уровня работоспособности и физического состояния сотрудников, их реабилитация после тяжелых физических и умственных нагрузок. При этом в компании постоянно внедряется лучший опыт в области оздоровления и активного отдыха, - отмечает заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Алексей Боровиков.

В этом году среди пяти здравниц магистрали лидером по мнению отдыхающих признан профилакторий «Иркутский», принявший за минувший год свыше 1700 человек.