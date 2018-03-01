За гарантиями в Банк ВТБ в 2017 году обращались строители, недропользователи и фармацевты

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Объем гарантий, предоставленных ВТБ в Иркутске, на 1 января 2018 года составил 2,6 млрд рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Наибольшим спросом пользуются гарантии исполнения обязательство по контрактам, а также гарантии возмещенного НДС.



«Половина объема данных гарантий — это гарантии дорожно-строительной сферы, а также этот инструмент востребован недропользователями и предприятиями фармацевтической промышленности», — добавила Александра Макарова.



Высокую динамику показал также портфель привлеченных средств корпоративных клиентов ВТБ в Иркутской области. По итогам 2017 года объем размещенных средств компаний на счетах в ВТБ удвоился. Если на начало 2017 года объем ресурсов компаний всех клиентских сегментов составлял 17,6 млрд рублей, то на 1 января 2018 года этот показатель достиг 36 млрд рублей.