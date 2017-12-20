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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Более 130 млн рублей выделила ВСЖД на отдых и оздоровление работников и их семей

19.12.2017
С начала 2017 года при финансовой поддержке дороги более 5 тысяч человек поправили свое здоровье в санаториях-профилакториях магистрали. Из них – 3,2 тысячи железнодорожников, 705 пенсионеров и ветеранов отрасли, остальные - это семьи работников (более тысячи человек).
За летний сезон порядка 2 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях «Огоньки» и «Сибиряк». Также свыше 4 тыс. человек приняли базы отдыха ВСЖД. Большой популярностью пользуется туристическая база «Култушная», расположенная на берегу самого теплого залива озера Байкал. Сюда было приобретено более 850 путевок.

- Одним из направлений социальной политики ОАО «РЖД» является поддержание высокого уровня работоспособности и физического состояния сотрудников, их реабилитация после тяжелых физических и умственных нагрузок. При этом в компании постоянно внедряется лучший опыт в области оздоровления и активного отдыха, - отмечает заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Алексей Боровиков.

В этом году среди пяти здравниц магистрали лидером по мнению отдыхающих признан профилакторий «Иркутский», принявший за минувший год свыше 1700 человек.

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Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
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