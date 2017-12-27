Школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

Школьники и студенты Иркутской области в 2018 году смогут ездить в пригородных поездах со скидкой в 50%. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, соответствующее соглашение подписано между АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» и министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Льгота предоставляется ученикам школ в возрасте старше 7 лет при условии, что они не могут быть доставлены к месту учебы и обратно к месту жительства школьными автобусами, а также студентам очных отделений вузов Иркутской области при условии, что среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной по Иркутской области в расчете на душу населения. Эти правила будут действовать с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря. Всем льготникам нужно собрать документы: школьникам - справку из школы с указанием о том, что учащийся не может быть доставлен автобусом к месту учебы и обратно к месту жительства, студентам – паспорт или студенческий билет и перечень доходов семьи для определения права студента на льготу. После предоставления всех необходимых документов студенты и школьники могут получить льготные проездные билеты.