Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Чт, ночь
-10
-12
Чт, утро
-10
-12
Чт, день
-7
-9
Чт, вечер
-10
-12
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

27.12.2017
Школьники и студенты Иркутской области в 2018 году смогут ездить в пригородных поездах со скидкой в 50%. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, соответствующее соглашение подписано между АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» и министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Льгота предоставляется ученикам школ в возрасте старше 7 лет при условии, что они не могут быть доставлены к месту учебы и обратно к месту жительства школьными автобусами, а также студентам очных отделений вузов Иркутской области при условии, что среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной по Иркутской области в расчете на душу населения. Эти правила будут действовать с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря. Всем льготникам нужно собрать документы: школьникам - справку из школы с указанием о том, что учащийся не может быть доставлен автобусом к месту учебы и обратно к месту жительства, студентам – паспорт или студенческий билет и перечень доходов семьи для определения права студента на льготу. После предоставления всех необходимых документов студенты и школьники могут получить льготные проездные билеты.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU