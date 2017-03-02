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Турнир на призы ИНК в Усть-Куте выиграли хоккеисты из Шелехова

21.02.2017
Физкультурно-спортивный клуб «Шелехов» выиграл турнир по хоккею с мячом на призы «Иркутской нефтяной компании», который проходил в Усть-Куте 18-19 февраля 2017 года.
Как сообщила сегодня, 21 февраля, пресс-служба ИНК, в очной встрече шелеховская команда переиграли хозяев из усть-кутского «Водника» со счетом 4:1, всего в играх приняло участие четыре команды 2003-2004 годов рождения.

«Первое место заняли шелеховчане, второе — хозяева. Третьей стала иркутская «Сибскана», которая по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей опередила усть-илимский «Лесохимик», — отметили в пресс-службе. — Лучшим вратарем был признан Дмитрий Пилецкий («Лесохимик»), защитником — Алексей Соболинский («Сибскана»), полузащитником — Илья Сенченко («Шелехов»), нападающим — Егор Тузов («Шелехов»)».

По итогам турнира победители, призеры и лучшие игроки получили призы от «Иркутской нефтяной компании» - медали, кубки, а также самые главные награды - комплекты клюшек и сертификат на получение хоккейного снаряжения. Соревнования планируется сделать ежегодными.

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