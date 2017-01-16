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Турнир по волейболу среди школьниц на призы ИНК выиграла сборная Иркутска

16.01.2017
Фото: irkutskoil.ruФото: irkutskoil.ru Сборная Иркутска выиграла традиционный одиннадцатый по счету открытый Новогодний турнир по волейболу среди школьных команд девушек 2005-2006 годов рождения на призы Иркутской нефтяной компании, который состоялся в новогодние каникулы в школе № 17 областного центра.
Как сообщила пресс-служба ИНК, второе место заняли воспитанницы спортивной школы Читы, третье – девушки из Усть-Илимска.

«В финале соревнований участвовали сильнейшие воспитанницы из спортивных школ Читы, Вихоревки, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска. Честь Иркутска защищала сборная общеобразовательной школы № 17 и детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, — отметили в пресс-службе. — Призерам вручили медали, грамоты и ценные призы. Команде-победительнице организаторы подарили полный комплект волейбольной спортивной формы».

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