ОАО "РЖД" в 2018 году улучшит социальную защиту своих сотрудниц
14.12.2017
Правление ОАО "РЖД" в 2018 году проработает вопрос улучшения социальной защиты сотрудниц компании, заявил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров на итоговом заседании правления. "Говоря о социальной политике, хотел бы затронуть еще один аспект, которому, по моему мнению, мы уделяем недостаточно внимания. Это работа женщин на российских железных дорогах. Сегодня более 30% сотрудников компании – женщины", – сказал Олег Белозёров.
По его словам, женщины в ОАО "РЖД" продолжают трудиться на рабочих местах с вредными и опасными условиями. Это такие профессии, как осмотрщик вагонов, слесарь по ремонту подвижного состава и электромонтер контактной сети.
"Нужно подумать, как устранить этот очевидный анахронизм – безусловно, не нарушая ничьи трудовые права. Условия работы женщин должны обеспечивать баланс и гармонию между ее профессиональной ответственностью, возможностями карьерного роста, а также не менее, а может, и более значимой ролью в сфере семейных отношений. Считаю, что в этом аспекте компания должна стать одной из наиболее передовых", – подчеркнул глава ОАО "РЖД".
Он поручил правлению ОАО "РЖД" проработать в 2018 году подходы к решению этих вопросов, включая возможные изменения в Коллективном договоре. При этом механизмы социальной защиты в полной мере должны соответствовать Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации.
По его словам, женщины в ОАО "РЖД" продолжают трудиться на рабочих местах с вредными и опасными условиями. Это такие профессии, как осмотрщик вагонов, слесарь по ремонту подвижного состава и электромонтер контактной сети.
"Нужно подумать, как устранить этот очевидный анахронизм – безусловно, не нарушая ничьи трудовые права. Условия работы женщин должны обеспечивать баланс и гармонию между ее профессиональной ответственностью, возможностями карьерного роста, а также не менее, а может, и более значимой ролью в сфере семейных отношений. Считаю, что в этом аспекте компания должна стать одной из наиболее передовых", – подчеркнул глава ОАО "РЖД".
Он поручил правлению ОАО "РЖД" проработать в 2018 году подходы к решению этих вопросов, включая возможные изменения в Коллективном договоре. При этом механизмы социальной защиты в полной мере должны соответствовать Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации.