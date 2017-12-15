Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, ночь
-17
-19
Пт, утро
-18
-20
Пт, день
-14
-16
Пт, вечер
-14
-16
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ОАО "РЖД" в 2018 году улучшит социальную защиту своих сотрудниц

14.12.2017
Правление ОАО "РЖД" в 2018 году проработает вопрос улучшения социальной защиты сотрудниц компании, заявил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров на итоговом заседании правления. "Говоря о социальной политике, хотел бы затронуть еще один аспект, которому, по моему мнению, мы уделяем недостаточно внимания. Это работа женщин на российских железных дорогах. Сегодня более 30% сотрудников компании – женщины", – сказал Олег Белозёров.
По его словам, женщины в ОАО "РЖД" продолжают трудиться на рабочих местах с вредными и опасными условиями. Это такие профессии, как осмотрщик вагонов, слесарь по ремонту подвижного состава и электромонтер контактной сети.
"Нужно подумать, как устранить этот очевидный анахронизм – безусловно, не нарушая ничьи трудовые права. Условия работы женщин должны обеспечивать баланс и гармонию между ее профессиональной ответственностью, возможностями карьерного роста, а также не менее, а может, и более значимой ролью в сфере семейных отношений. Считаю, что в этом аспекте компания должна стать одной из наиболее передовых", – подчеркнул глава ОАО "РЖД".
Он поручил правлению ОАО "РЖД" проработать в 2018 году подходы к решению этих вопросов, включая возможные изменения в Коллективном договоре. При этом механизмы социальной защиты в полной мере должны соответствовать Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU