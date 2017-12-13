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ВСЖД призывает родителей и педагогов активизировать просветительскую работу с детьми

29.11.2017
Фото: gavs.yakutia.ruФото: gavs.yakutia.ru В рамках проекта «Здоровая нация» в иркутской школе №67 в рамках общего родительского собрания железнодорожники рассказали о профилактике детского травматизма на железной дороге. Учебное заведение было выбрано неслучайно, оно находится на станции Иркутск-Сортировочный в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры. В рамках мероприятия представитель ВСЖД, напомнил взрослым об опасностях, подстерегающих на объектах транспорта.
В текущем году на дороге травмировано 8 несовершеннолетних, из которых двое погибли, в прошлом - 13 детей получили травмы, четверо из них погибли.

Последние два года на Восточно-Сибирской железной дороге значительно возросло число электротравм.

- Не осознавая всей опасности, дети забираются на крыши вагонов, стоящих на железнодорожных путях и получают тяжелые травмы, иногда смертельные. Для получения удара тока до контактной сети не нужно даже дотрагиваться. На железной дороге напряжение в проводе достигает 27,5 тысяч Вольт, и поражение происходит при приближении к проводам на расстояние менее одного метра,- отметил в своем выступлении заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Сергей Трофименко.

Один из таких случаев произошел 14 мая 2017 года на станции Кая, четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в поисках развлечений подошли к стоящему на железнодорожных путях грузовому составу. Одна из девочек поднялась на вагон и была травмирована электротоком. Врачам ребенка спасти не удалось.

Профилактика непроизводственного травматизма на Восточно-Сибирской железной дороге находится в приоритете. По словам специалистов, встречи со школьниками, студентами, родителями, беседы с подростками в школах и лагерях отдыха, выступления в средствах массовой информации дают свои положительные результаты. Но на ВСЖД отмечают, что одними такими беседами устранить проблему вряд ли удастся.

- Эту задачу нужно решать комплексно, исходя из четкого анализа и понимания конкретных причин травмирования людей при нахождении на объектах железной дороги. В подавляющем большинстве случаев люди становятся жертвами собственной невнимательности, неосторожности при переходе путей. Молодые люди калечатся и гибнут чаще всего из-за беспечной бравады, занимаясь «зацепперством», залезая на вагоны под контактный провод со смертельно опасным напряжением, слушая музыку в наушниках при переходе путей, - добавил Сергей Трофименко.

Действенной мерой по предотвращению подобных случаев является просветительская работа в семьях и школах.

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