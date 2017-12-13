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Четыре пешеходных перехода построят на ВСЖД до конца года

23.11.2017
Фото: usolie-citi.ruФото: usolie-citi.ru На Восточно-Сибирской железной дороге до конца 2017 года будут введены в эксплуатацию четыре пешеходных перехода: на станциях Гончарово (г.Шелехов), Нюра, Куйтун и Якурим (г.Усть-Кут). Инженерные сооружения нового поколения возведены в одном уровне с железной дорогой и оборудованы световой и звуковой сигнализацией, а также специальными «накопителями» для регулировки прохода пешеходов.
При строительстве переходов были использованы долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Для безопасного передвижения граждан в темное время суток на переходах предусмотрено освещение.

В настоящее время осуществляются проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных переходов на ст. Китой и на участке Усолье-Сибирское – Мальта (5117 км).

Также в целях предупреждения травматизма граждан в текущем году произведено ограждение железнодорожных путей на ст. Тулун, Заудинский, а также на участке между станциями Улан-Удэ – Заудинский.

Благодаря предпринимаемым профилактическим мерам количество случаев травмирования граждан на объектах ВСЖД за 10 месяцев 2017 г. по с равнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 20% (с 98 до 78). 

Вместе с тем тревогу вызывает тот факт, что количество травмированных несовершеннолетних остается на уровне прошлого года. В связи с этим Восточно-Сибирская железная дорога призывает родителей исключить факты бесконтрольного пребывания детей вблизи железной дороги, и быть для них наглядным примером в соблюдении правил нахождении в зоне повышенной опасности.

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