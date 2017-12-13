Внеплановое обследование переездов проводится на ВСЖД
23.11.2017
В Иркутском регионе Восточно-Сибирской железной дороги специально созданной комиссией под председательством заместителя начальника дороги Николая Бузько проводятся внеплановые проверки железнодорожных переездов. В данной работе принимают участие сотрудники ГИБДД и представители администрации районов и муниципальных образований.
На минувшей неделе прошли обследования переездов на 5049 км участка Забитуй – Черемхово, в Смоленщине и Баклашах. Рабочая группа оценивала качество автодороги на месте пересечения с железнодорожными путями, исправность сигнализации на переездах, качество настилов и наличие предупреждающих знаков.
В процессе проверки участники комиссии обсудили вопрос загруженности регулируемых переездов в районе о.п. Смоленщина и Баклаши в связи с ростом грузопотока по Транссибу. Переезды расположены вблизи крупных населенных пунктов и пользуются большой популярностью.
В процессе проверки участники комиссии обсудили вопрос загруженности регулируемых переездов в районе о.п. Смоленщина и Баклаши в связи с ростом грузопотока по Транссибу. Переезды расположены вблизи крупных населенных пунктов и пользуются большой популярностью.