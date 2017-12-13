Внеплановое обследование переездов проводится на ВСЖД Фото: Usolie.Info В Иркутском регионе Восточно-Сибирской железной дороги специально созданной комиссией под председательством заместителя начальника дороги Николая Бузько проводятся внеплановые проверки железнодорожных переездов. В данной работе принимают участие сотрудники ГИБДД и представители администрации районов и муниципальных образований. На минувшей неделе прошли обследования переездов на 5049 км участка Забитуй – Черемхово, в Смоленщине и Баклашах. Рабочая группа оценивала качество автодороги на месте пересечения с железнодорожными путями, исправность сигнализации на переездах, качество настилов и наличие предупреждающих знаков.



В процессе проверки участники комиссии обсудили вопрос загруженности регулируемых переездов в районе о.п. Смоленщина и Баклаши в связи с ростом грузопотока по Транссибу. Переезды расположены вблизи крупных населенных пунктов и пользуются большой популярностью. На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

