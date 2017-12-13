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ВСЖД окажет содействие в ремонте путепровода в поселке Мегет Ангарского городского округа

23.11.2017
Фото: http://newsforbreakfast.ruФото: http://newsforbreakfast.ru По инициативе железнодорожников состоялась рабочая встреча заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги Николая Бузько и первого заместителя мэра Ангарского городского округа Михаила Головко по вопросу ремонта путепровода, расположенного над железнодорожными путями в поселке Мегет Ангарского городского округа.
В настоящее время из соображений безопасности путепровод закрыт для движения автотранспорта из-за обнаруженного железнодорожниками дефекта пролетного строения. Напомним, данный объект находится на балансе администрации муниципального образования.

В ходе встречи участниками была достигнута договоренность о скорейшей реконструкции путепровода, утвержден план реализации и обозначены сроки проведения работ.

- В графике движения поездов будет выделено время для осуществления ремонтных работ на путепроводе, – отметил Николай Бузько.

Укрепление опор путепровода планируется произвести до конца текущей недели. После завершения работ и проведения соответствующей экспертизы движение для автотранспорта будет открыто.

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