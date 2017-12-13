ВСЖД окажет содействие в ремонте путепровода в поселке Мегет Ангарского городского округа Фото: http://newsforbreakfast.ru По инициативе железнодорожников состоялась рабочая встреча заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги Николая Бузько и первого заместителя мэра Ангарского городского округа Михаила Головко по вопросу ремонта путепровода, расположенного над железнодорожными путями в поселке Мегет Ангарского городского округа. В настоящее время из соображений безопасности путепровод закрыт для движения автотранспорта из-за обнаруженного железнодорожниками дефекта пролетного строения. Напомним, данный объект находится на балансе администрации муниципального образования.



В ходе встречи участниками была достигнута договоренность о скорейшей реконструкции путепровода, утвержден план реализации и обозначены сроки проведения работ.



- В графике движения поездов будет выделено время для осуществления ремонтных работ на путепроводе, – отметил Николай Бузько.



Укрепление опор путепровода планируется произвести до конца текущей недели. После завершения работ и проведения соответствующей экспертизы движение для автотранспорта будет открыто. На предыдущую страницу

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