ВСЖД окажет содействие в ремонте путепровода в поселке Мегет Ангарского городского округа
23.11.2017
По инициативе железнодорожников состоялась рабочая встреча заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги Николая Бузько и первого заместителя мэра Ангарского городского округа Михаила Головко по вопросу ремонта путепровода, расположенного над железнодорожными путями в поселке Мегет Ангарского городского округа.
В настоящее время из соображений безопасности путепровод закрыт для движения автотранспорта из-за обнаруженного железнодорожниками дефекта пролетного строения. Напомним, данный объект находится на балансе администрации муниципального образования.
В ходе встречи участниками была достигнута договоренность о скорейшей реконструкции путепровода, утвержден план реализации и обозначены сроки проведения работ.
- В графике движения поездов будет выделено время для осуществления ремонтных работ на путепроводе, – отметил Николай Бузько.
Укрепление опор путепровода планируется произвести до конца текущей недели. После завершения работ и проведения соответствующей экспертизы движение для автотранспорта будет открыто.
В ходе встречи участниками была достигнута договоренность о скорейшей реконструкции путепровода, утвержден план реализации и обозначены сроки проведения работ.
- В графике движения поездов будет выделено время для осуществления ремонтных работ на путепроводе, – отметил Николай Бузько.
Укрепление опор путепровода планируется произвести до конца текущей недели. После завершения работ и проведения соответствующей экспертизы движение для автотранспорта будет открыто.