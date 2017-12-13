Расписание пригородного поезда сообщением Нижнеудинск – Тулун изменяется с 22 ноября по 7 декабря С 22 ноября по 7 декабря 2017 года на Восточно-Сибирской дороге изменится расписание следования пригородного электропоезда № 6406 сообщением Нижнеудинск – Тулун. В эти дни он будет отправляться со ст. Нижнеудинск в 8:30 (вместо 7:20) и прибывать на ст. Тулун в 10:53 (вместо 9:43).



Время указано местное. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

