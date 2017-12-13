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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Более 11 млн пассажиров отправлено со станций ВСЖД за десять месяцев 2017 года

16.11.2017
С января по октябрь 2017 года на ВСЖД перевезено свыше 11,1 млн пассажиров. Поездами дальнего следования за десять месяцев с железнодорожных вокзалов и станций магистрали отправлено около 2,3 млн человек, что превышает показатель прошлого года на 3,1%. На 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла популярность купейных вагонов. В них с начала года перевезено более 651 тыс. пассажиров. Количество выбравших путешествие в плацкарте, немногим больше уровня 2016 года (+0,6%) – свыше 1,4 млн человек. Востребованность общих вагонов за 10 месяцев текущего года снизилась почти на четверть (23%) по сравнению с показателем прошлого года. В них перевезено 112,8 тыс. пассажиров. Тогда как популярность вагонов с местами для сидения возросла более чем в два раза, и в них совершили поездку более 109,6 тыс. человек.
В пригородном сообщении было перевезено более 8,8 млн пассажиров. Эта цифра ниже показателя десяти месяцев 2016 года на 8%. Спад в этом сегменте пассажирских перевозок наблюдается в Иркутской области. На территории Республики Бурятия количество человек, перевезённых пригородными поездами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6% и превысило 252 тыс. пассажиров. Порядка 20% от общего числа перевезенных пассажиров составили льготники, в том числе 100 тысяч человек (1,1%) – школьники и студенты

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