Количество случаев травмирования людей на ВСЖД снижается

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На ВСЖД за 10 месяцев 2017 года отмечается снижение количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оперативным данным, в транспортных происшествиях, связанных с причинением вреда здоровью граждан в зоне движения поездов, было травмировано 82 человека, из них 54 погибли, в том числе 2 детей.



Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на ВСЖД получили травмы 114 человек, из которых 75 погибли, включая 4 ребенка.



Основные причины получения травм – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее и другие нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.



Железнодорожники ежегодно разрабатывают рекламно-информационные кампании и организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.



Руководство дороги призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности.