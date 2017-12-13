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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Количество случаев травмирования людей на ВСЖД снижается

15.11.2017
Фото: http://expert17.ruФото: http://expert17.ru На ВСЖД за 10 месяцев 2017 года отмечается снижение количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По оперативным данным, в транспортных происшествиях, связанных с причинением вреда здоровью граждан в зоне движения поездов, было травмировано 82 человека, из них 54 погибли, в том числе 2 детей.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на ВСЖД получили травмы 114 человек, из которых 75 погибли, включая 4 ребенка.

Основные причины получения травм – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее и другие нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожники ежегодно разрабатывают рекламно-информационные кампании и организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.

Руководство дороги призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности.

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