Погрузка на ВСЖД за десять месяцев текущего года выросла на 2,8%
09.11.2017
По итогам работы в январе-октябре 2017 года показатель погрузки достиг 53,7 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 2,8%.
Грузооборот тарифный с учетом оплачиваемого порожнего пробега вагонов иных собственников за 10 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% и превысил 209,6 млрд ткм.
В октябре на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,5 млн тонн различных грузов – это на 8,5% больше, чем в октябре прошлого года.
Так увеличилась погрузка химикатов на 47,9%, цветных металлов – на 12,4%, железной руды – на 6%, каменного угля – на 4,4%, бумаги – на 3,4%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 3,2%.
Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так Погрузка строительных грузов снизилась – на 20,1%, нефтяных грузов – на 2,1%, а промышленного сырья – на 1,6%.
Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так Погрузка строительных грузов снизилась – на 20,1%, нефтяных грузов – на 2,1%, а промышленного сырья – на 1,6%.
Грузооборот тарифный с учетом оплачиваемого порожнего пробега вагонов иных собственников за 10 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% и превысил 209,6 млрд ткм.
В октябре на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,5 млн тонн различных грузов – это на 8,5% больше, чем в октябре прошлого года.