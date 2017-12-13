Парк спецтехники Восточно-Сибирской железной дороги пополнился двумя самоходными снегоуборочными поездами Фото: Восток-Телеинформ Парк снегоуборочной техники Восточно-Сибирской железной дороги пополнился новыми самоходными снегоуборочными поездами ПСС-1К. Эксплуатация самоходных снегоуборочных поездов позволит железнодорожникам значительно сэкономить на тяговых ресурсах и использовании локомотивных бригад.



Снегоуборочные поезда ПСС-1К предназначены для очистки от снега станционных путей, стрелочных переводов железнодорожного пути. Производительность новой машины достигает 1200 кубометров в час. На Восточно-Сибирской железной дороге для уборки снега подготовлено 68 единиц специальной техники — это 27 снегоуборочных машин (СМ), 18 плужных снегоочистителей (СДПМ), 13 пневмообдувочных машин (ПОМ-1 М) и восемь самоходных снегоуборочных поездов ПСС-1К, а также роторный снегоочиститель ЭСО-3 и снегоочистительный струг СС-1М.



Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в зимний период. На северном участке Восточно-Сибирской железной дороги уже, начиная с октября текущего года, стартовала снегоуборочная кампания. С путей станции вывезено более 10 тысяч кубометров снега, очищено 269 километров пути на перегонах. На предыдущую страницу

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