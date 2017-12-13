Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Ср, утро
-23
-25
Ср, день
-19
-21
Ср, вечер
-20
-22
Чт, ночь
-22
-24
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Парк спецтехники Восточно-Сибирской железной дороги пополнился двумя самоходными снегоуборочными поездами

07.11.2017
Фото: Восток-ТелеинформФото: Восток-Телеинформ Парк снегоуборочной техники Восточно-Сибирской железной дороги пополнился новыми самоходными снегоуборочными поездами ПСС-1К.
Эксплуатация самоходных снегоуборочных поездов позволит железнодорожникам значительно сэкономить на тяговых ресурсах и использовании локомотивных бригад.

Снегоуборочные поезда ПСС-1К предназначены для очистки от снега станционных путей, стрелочных переводов железнодорожного пути. Производительность новой машины достигает 1200 кубометров в час. На Восточно-Сибирской железной дороге для уборки снега подготовлено 68 единиц специальной техники — это 27 снегоуборочных машин (СМ), 18 плужных снегоочистителей (СДПМ), 13 пневмообдувочных машин (ПОМ-1 М) и восемь самоходных снегоуборочных поездов ПСС-1К, а также роторный снегоочиститель ЭСО-3 и снегоочистительный струг СС-1М.

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в зимний период. На северном участке Восточно-Сибирской железной дороги уже, начиная с октября текущего года, стартовала снегоуборочная кампания. С путей станции вывезено более 10 тысяч кубометров снега, очищено 269 километров пути на перегонах.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
1112
13
14151617
18192021222324
25262728293031
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU