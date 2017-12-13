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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Портрет типичного нарушителя правил безопасности составлен на ВСЖД

02.11.2017
Фото: Usolie.InfoФото: Usolie.Info Статистика и обстоятельства несчастных случаев на Восточно-Сибирской железной дороге позволили определить типичного нарушителя правил безопасности. В подавляющем большинстве это мужчины трудоспособного возраста, проживающие в непосредственной близости от железной дороги.
Согласно материалам расследований, чаще всего граждане переходят через железнодорожные пути в неположенном месте, либо непосредственно перед приближающимся поездом.
- В текущем году при общем снижении несчастных случаев мы отмечаем рост числа травмированных граждан в возрасте от 45 до 60 лет. Чаще всего это мужчины, однако, треть всех пострадавших составляют женщины. Как показывают акции и рейды, именно женщины переходят железнодорожные пути вместе с детьми, приучая малышей к опасным маршрутам, - отметил начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Иван Макархин.
По данным за 9 месяцев 2017 года, количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры ВСЖД снизилось на 29%. Этому в немалой степени способствует широкий спектр профилактических мер: более 1800 рейдов на путях, свыше 3000 лекций в школах, сотни обращений в различные ведомства.
Вместе с тем число травмированных, находившихся на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения, осталось на уровне прошлого года.

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