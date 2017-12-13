Билеты в купе с 25 по 27 октября можно оформить со скидкой 25 % С 25 по 27 октября 2017 года в рамках акции, приуроченной к Дню народного единства, пассажиры могут оформить с 25 %-ной скидкой проездные документы в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Акция будет действовать при покупке билетов в купе (как на верхние, так и на нижние полки) более чем 100 поездов внутригосударственного сообщения отправлением с 1 по 8 ноября 2017 года включительно (по отдельным датам).

Полный перечень поездов на которые можно купить билет с 25 %-ной скидкой, приуроченной к Дню народного единства, опубликован на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»/»Акции (специальные тарифы)».

Продажа билетов со скидкой уже открыта. Отметим, количество акционных билетов ограничено. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Оформить проездные документы по специальным тарифам смогут только индивидуальные пассажиры, условия акции не действуют для организованных групп. На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

