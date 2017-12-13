Семь пассажирских поездов задержаны на ВСЖД
26.10.2017
24 октября в 20.50 мск времени на станции Хотхор Восточно-Сибирской железной дороги из-за неисправности локомотива грузового поезда было приостановлено движение по одному пути. В результате ограничения пропускной способности на данном участке задержаны семь пассажирских поездов: - №2 сообщением Москва – Владивосток
- №20 сообщением Москва – Пекин
- №72 сообщением Северобайкальск – Улан-Удэ
- №70 сообщением Москва – Чита
- №58 сообщением Кисловодск - Иркутск
- №88 сообщением Усть-Илимск – Иркутск
- №78 Новосибирск – Нерюнгри
Также задержаны поезда пригородного сообщения:
- №6126 Зима-Черемхово
- №6411 Зима-Тулун
Диспетчерский аппарат железной дороги предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода их в график. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
- №20 сообщением Москва – Пекин
- №72 сообщением Северобайкальск – Улан-Удэ
- №70 сообщением Москва – Чита
- №58 сообщением Кисловодск - Иркутск
- №88 сообщением Усть-Илимск – Иркутск
- №78 Новосибирск – Нерюнгри
Также задержаны поезда пригородного сообщения:
- №6126 Зима-Черемхово
- №6411 Зима-Тулун
Диспетчерский аппарат железной дороги предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода их в график. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).