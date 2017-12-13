Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Ср, утро
-23
-25
Ср, день
-19
-21
Ср, вечер
-20
-22
Чт, ночь
-22
-24
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Семь пассажирских поездов задержаны на ВСЖД

26.10.2017
24 октября в 20.50 мск времени на станции Хотхор Восточно-Сибирской железной дороги из-за неисправности локомотива грузового поезда было приостановлено движение по одному пути. В результате ограничения пропускной способности на данном участке задержаны семь пассажирских поездов: - №2 сообщением Москва – Владивосток
- №20 сообщением Москва – Пекин
- №72 сообщением Северобайкальск – Улан-Удэ
- №70 сообщением Москва – Чита
- №58 сообщением Кисловодск - Иркутск
- №88 сообщением Усть-Илимск – Иркутск
- №78 Новосибирск – Нерюнгри
Также задержаны поезда пригородного сообщения:
- №6126 Зима-Черемхово
- №6411 Зима-Тулун
Диспетчерский аппарат железной дороги предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода их в график. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
1112
13
14151617
18192021222324
25262728293031
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU