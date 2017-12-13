Семь пассажирских поездов задержаны на ВСЖД 24 октября в 20.50 мск времени на станции Хотхор Восточно-Сибирской железной дороги из-за неисправности локомотива грузового поезда было приостановлено движение по одному пути. В результате ограничения пропускной способности на данном участке задержаны семь пассажирских поездов: - №2 сообщением Москва – Владивосток

- №20 сообщением Москва – Пекин

- №72 сообщением Северобайкальск – Улан-Удэ

- №70 сообщением Москва – Чита

- №58 сообщением Кисловодск - Иркутск

- №88 сообщением Усть-Илимск – Иркутск

- №78 Новосибирск – Нерюнгри

Также задержаны поезда пригородного сообщения:

- №6126 Зима-Черемхово

- №6411 Зима-Тулун

Диспетчерский аппарат железной дороги предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода их в график. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). На предыдущую страницу

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