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Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 17 по 28 октября

17.10.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо С 17 по 28 октября 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов № № 6410, 6414 (время указано местное):
- пригородный поезд № 6410 «Тулун – Зима» будет отправляться из Тулуна в 07.01 (вместо 07.08) и прибывать в Зиму в 09.43 (вместо 09.30);
- № 6414 «Тулун – Зима» будет отправляться в 17.24 (вместо 12.30) и прибывать в Зиму в 20.04 (вместо 19.52).
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели на ВСЖД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
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