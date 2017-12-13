Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 17 по 28 октября
17.10.2017
Фото: Байкал Инфо
С 17 по 28 октября 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов № № 6410, 6414 (время указано местное):
- пригородный поезд № 6410 «Тулун – Зима» будет отправляться из Тулуна в 07.01 (вместо 07.08) и прибывать в Зиму в 09.43 (вместо 09.30); - № 6414 «Тулун – Зима» будет отправляться в 17.24 (вместо 12.30) и прибывать в Зиму в 20.04 (вместо 19.52). Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
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