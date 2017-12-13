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Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Расписание нескольких поездов дальнего следования изменяется с 18 по 28 октября

17.10.2017
Фото:Usolie.InfoФото:Usolie.Info С 17 по 28 октября 2017 года на ВСЖД изменяется расписание движения пассажирских поездов
№ 1/2 «Москва – Владивосток»;
№ 3/4 «Москва – Пекин»;
№ 5/6 «Москва – Улан-Батор»;
№ 7/8 «Новосибирск – Владивосток»;
№ 11/12 «Челябинск – Чита»;
№ 19/20 «Москва – Пекин»;
№ 43/44 «Москва – Хабаровск»;
№ 58 «Кисловодск - Иркутск»;
№ 70 «Москва – Чита»;
№ 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ»;
№ 77/78 «Новосибирск – Нерюнгри»;
№ 82 «Москва – Улан-Удэ»;
№ 88 «Усть-Илимск – Иркутск»;
№ 99/100 «Москва – Владивосток»;
№ 205/206 «Анапа – Иркутск»;
№ 207/208 «Новокузнецк – Владивосток».
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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