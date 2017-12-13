Расписание нескольких поездов дальнего следования изменяется с 18 по 28 октября
17.10.2017
С 17 по 28 октября 2017 года на ВСЖД изменяется расписание движения пассажирских поездов
№ 1/2 «Москва – Владивосток»;
№ 3/4 «Москва – Пекин»;
№ 5/6 «Москва – Улан-Батор»;
№ 7/8 «Новосибирск – Владивосток»;
№ 11/12 «Челябинск – Чита»;
№ 19/20 «Москва – Пекин»;
№ 43/44 «Москва – Хабаровск»;
№ 58 «Кисловодск - Иркутск»;
№ 70 «Москва – Чита»;
№ 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ»;
№ 77/78 «Новосибирск – Нерюнгри»;
№ 82 «Москва – Улан-Удэ»;
№ 88 «Усть-Илимск – Иркутск»;
№ 99/100 «Москва – Владивосток»;
№ 205/206 «Анапа – Иркутск»;
№ 207/208 «Новокузнецк – Владивосток».
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
№ 3/4 «Москва – Пекин»;
№ 5/6 «Москва – Улан-Батор»;
№ 7/8 «Новосибирск – Владивосток»;
№ 11/12 «Челябинск – Чита»;
№ 19/20 «Москва – Пекин»;
№ 43/44 «Москва – Хабаровск»;
№ 58 «Кисловодск - Иркутск»;
№ 70 «Москва – Чита»;
№ 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ»;
№ 77/78 «Новосибирск – Нерюнгри»;
№ 82 «Москва – Улан-Удэ»;
№ 88 «Усть-Илимск – Иркутск»;
№ 99/100 «Москва – Владивосток»;
№ 205/206 «Анапа – Иркутск»;
№ 207/208 «Новокузнецк – Владивосток».
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».