Расписание нескольких поездов дальнего следования изменяется с 18 по 28 октября Фото:Usolie.Info С 17 по 28 октября 2017 года на ВСЖД изменяется расписание движения пассажирских поездов № 1/2 «Москва – Владивосток»;

№ 3/4 «Москва – Пекин»;

№ 5/6 «Москва – Улан-Батор»;

№ 7/8 «Новосибирск – Владивосток»;

№ 11/12 «Челябинск – Чита»;

№ 19/20 «Москва – Пекин»;

№ 43/44 «Москва – Хабаровск»;

№ 58 «Кисловодск - Иркутск»;

№ 70 «Москва – Чита»;

№ 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ»;

№ 77/78 «Новосибирск – Нерюнгри»;

№ 82 «Москва – Улан-Удэ»;

№ 88 «Усть-Илимск – Иркутск»;

№ 99/100 «Москва – Владивосток»;

№ 205/206 «Анапа – Иркутск»;

№ 207/208 «Новокузнецк – Владивосток».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу

Актуально С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на ВСЖД проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». По всей Восточно-Сибирской магистрали в эти дни проводились просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания и повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Подробнее... Аналитика Мыльные пузыри Григория Резникова Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

