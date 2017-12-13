Более 10 млн пассажиров отправлено со станций ВСЖД

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За девять месяцев 2017 года на ВСЖД перевезено более 10 млн пассажиров. Поездами дальнего следования с железнодорожных вокзалов и станций магистрали отправлено более 2 млн человек, что превышает показатель прошлого года на 3%. На 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла популярность путешествий в купейных вагонах. В них с начала года перевезено порядка 590 тыс. пассажиров.

Количество пассажиров плацкартных вагонов остается наибольшим – свыше 1,2 млн человек. Востребованность общих вагонов за 9 месяцев текущего года оказалась более чем на 22 % ниже показателя прошлого года: 102,5 тыс. пассажиров. В то же время популярность вагонов с местами для сидения выросла более чем вдвое – с 46,2 тыс. до 98,7 тыс. пассажиров.



С начала 2017 года на ВСЖД в пригородном сообщении было отправлено более 8 млн пассажиров, что ниже на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Некоторый спад в этом сегменте пассажирских перевозок наблюдается в Иркутской области. На территории Республики Бурятия количество человек, перевезённых пригородными поездами, составило почти 231 тыс. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6%.

В настоящее время на ВСЖД курсирует 140 пригородных поездов, в т. ч. 118 по Иркутской области и 22 по Республике Бурятия.